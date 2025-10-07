С настъпването на хладния въздух и уютните пуловери, всяка жена започва да мечтае за промяна. И няма по-подходящ момент за нова прическа от октомври!

Независимо дали искате да скъсите драстично дължината, да си направите бретон или просто да добавите пластове за повече обем, вие имате 7 стилистки предложения, които ще ви дадат цялото вдъхновение, от което се нуждаете, сочи Real Simple.

1. Сексапил с ултра къси коси

Късите прически остават абсолютен хит и тази есен те стават още по-дръзки. Тази подстрижка крещи секси увереност. След летните конски опашки, жените са готови за смела промяна в косата.

Снимка: iStock

„Това е много небрежна и неангажираща прическа, която е късо подстригана и излъчва игривост“, казва звездният стилист Миа Сантяго.

2. Ретро прическа с къдрици

Снимка: iStock

Този ретро стил е изключително изчистен и добавя на косата една допълнителна визуална плътност, достигаща точно около линията на челюстта. Прическата е комбинирана с тежък прав бретон. Звездният стилист Димитрис Джанетос обяснява, че е пресъздавал този стил многократно на червения килим, защото е дързък и вечно модерен.

3. Модерен прочит на 90-те

Снимка: iStock

Благодарение на героинята на Лесли Биб, тази прическа се превърна в една от най-коментираните за годината.

„Този свеж и изчистен стил в косата, с дължина до бузата, е модерен прочит на 90-те“, казва стилист Сантяго. "Това е перфектният начин да се отървете от щетите, нанесени на косата ви от силните слънчеви лъчи и морската вода през лятото.

4. За любителите на обема

Снимка: iStock

Тази есен всичко е въпрос на текстура и можете да я постигнете лесно. Тази подстрижка обикновено достига малко над ключицата и има много пластове, които придават на косата допълнителна текстура, движение и обем в горната част. Прическата е лесна за поддръжка, леко дръзка и е абсолютно невероятна за чуплива или къдрава коса.

5. Прическа от 70-те

Снимка: iStock

Ако харесвате модерна визия за есента на 2025 г., но едновременно ви се иска да запазите дължината си, насочете се към най-бляскавата ера – 70-те години. тази прическа носи усещане за небрежен, но изискан вид. Иначе казано този стил постига перфектния баланс между готина и лесна за постигане визия.

„Този стил е изцяло за прическа с текстура без усилие и много пластове, които рамкират лицето“, казва Джанетос.

6. Бретон-завеса с дълги пластове

Снимка: iStock

Това е идеалната опция, ако искате промяна, но не искате да жертвате дължината си. Дългите, плавни пластове, комбинирани с бретон-завеса, които се разделят меко и рамкират лицето. Стилист Джанетос подчертава, че този стил създава моментална дълбочина и измерение, без да жертвате дължината. Перфектен е за клиенти, които искат нещо свежо, но не са готови за драстична промяна.

7. Прическа за фина и тънка коса

Снимка: iStock

Тази прическа налага подстригване на косата – отпред по-дълга, а отзад по-къса. Тъй като е по-къс отзад, това прави косата да изглежда по-гъста и добавя допълнителен обем. Това е чудесна подстрижка за фина или тънка коса, но практически всеки може да постигне тази визия, като дължината се определя според формата на лицето ви.

