С настъпването на хладния въздух и уютните пуловери, всяка жена започва да мечтае за промяна. И няма по-подходящ момент за нова прическа от октомври!
Независимо дали искате да скъсите драстично дължината, да си направите бретон или просто да добавите пластове за повече обем, вие имате 7 стилистки предложения, които ще ви дадат цялото вдъхновение, от което се нуждаете, сочи Real Simple.
1. Сексапил с ултра къси коси
- Късите прически остават абсолютен хит и тази есен те стават още по-дръзки. Тази подстрижка крещи секси увереност. След летните конски опашки, жените са готови за смела промяна в косата.
„Това е много небрежна и неангажираща прическа, която е късо подстригана и излъчва игривост“, казва звездният стилист Миа Сантяго.
2. Ретро прическа с къдрици
- Този ретро стил е изключително изчистен и добавя на косата една допълнителна визуална плътност, достигаща точно около линията на челюстта. Прическата е комбинирана с тежък прав бретон. Звездният стилист Димитрис Джанетос обяснява, че е пресъздавал този стил многократно на червения килим, защото е дързък и вечно модерен.
3. Модерен прочит на 90-те
- Благодарение на героинята на Лесли Биб, тази прическа се превърна в една от най-коментираните за годината.
„Този свеж и изчистен стил в косата, с дължина до бузата, е модерен прочит на 90-те“, казва стилист Сантяго. "Това е перфектният начин да се отървете от щетите, нанесени на косата ви от силните слънчеви лъчи и морската вода през лятото.
4. За любителите на обема
- Тази есен всичко е въпрос на текстура и можете да я постигнете лесно. Тази подстрижка обикновено достига малко над ключицата и има много пластове, които придават на косата допълнителна текстура, движение и обем в горната част. Прическата е лесна за поддръжка, леко дръзка и е абсолютно невероятна за чуплива или къдрава коса.
5. Прическа от 70-те
- Ако харесвате модерна визия за есента на 2025 г., но едновременно ви се иска да запазите дължината си, насочете се към най-бляскавата ера – 70-те години. тази прическа носи усещане за небрежен, но изискан вид. Иначе казано този стил постига перфектния баланс между готина и лесна за постигане визия.
„Този стил е изцяло за прическа с текстура без усилие и много пластове, които рамкират лицето“, казва Джанетос.
6. Бретон-завеса с дълги пластове
- Това е идеалната опция, ако искате промяна, но не искате да жертвате дължината си. Дългите, плавни пластове, комбинирани с бретон-завеса, които се разделят меко и рамкират лицето. Стилист Джанетос подчертава, че този стил създава моментална дълбочина и измерение, без да жертвате дължината. Перфектен е за клиенти, които искат нещо свежо, но не са готови за драстична промяна.
7. Прическа за фина и тънка коса
- Тази прическа налага подстригване на косата – отпред по-дълга, а отзад по-къса. Тъй като е по-къс отзад, това прави косата да изглежда по-гъста и добавя допълнителен обем. Това е чудесна подстрижка за фина или тънка коса, но практически всеки може да постигне тази визия, като дължината се определя според формата на лицето ви.
Как да бъдете актуални през цялата есен на 2025? Какви са тенденциите при цветовете на косата - вижте във видеото с коафьорът Георги Петков тук:
