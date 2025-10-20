Време е да настроите часовниците! Предстои ни традиционната есенна смяна на времето, но знаете ли точно кога и защо се случва?
Всяка година, в края на октомври, една и съща тема предизвиква леко объркване и изненада сред хората – преминаването към зимно часово време. Въпреки че се случва ежегодно, мнозина от нас се питат кога се прави това, в коя посока местим стрелките и защо изобщо го правим.
След броени дни предстои отново да променим времето – през нощта на последната събота срещу неделя на октомври. Това е моментът, в който официално преминаваме към зимното часово време.
Как и защо сменяме времето?
Смяната на времето е практика, въведена преди десетилетия с основната цел да се пести електрическа енергия чрез по-пълноценно използване на дневната светлина.
При преминаването към зимно часово време, местим стрелките на часовника с един час назад – така от 04:00 ч. през нощта става отново 03:00 ч. Това означава, че на теория печелим един час сън или един час допълнителна светлина сутрин.
Идеята е сутрин да съвпадне с изгрева, а повече от вечерната активност да се случва при дневна светлина, като така се намалява нуждата от изкуствено осветление.
Години наред се обсъжда идеята смяната на времето да бъде премахната в Европейския съюз. Едно от предложенията е да се запази само лятното или само зимното часово време. В България все още няма окончателно решение и продължаваме да местим стрелките.
Хората често се объркват
Въпреки че датата е фиксирана, честотата на запитванията показва, че хората лесно се объркват и се изненадват, когато сутрин видят часовниците си. Затова в традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg ви питаме за тази смяна.
Кога преминаваме към зимното часово време и как преместваме стрелките на часовниците?
- „Трябва да спим повече сега.“
- „Края на октомври.“
- „На 25-и срещу 26-и октомври.“
- „Замислят се да въведат само зимното часово време“.
Какво още ни казаха хората, които срещнахме по софийските улици - вижте ето тук:
Тази година преминаваме към зимно часово време през нощта на 25-и срещу 26-и октомври, като местим стрелките с един час назад. Не забравяйте да си настроите механичните часовници!
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK