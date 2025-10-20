Време е да настроите часовниците! Предстои ни традиционната есенна смяна на времето, но знаете ли точно кога и защо се случва?

Всяка година, в края на октомври, една и съща тема предизвиква леко объркване и изненада сред хората – преминаването към зимно часово време. Въпреки че се случва ежегодно, мнозина от нас се питат кога се прави това, в коя посока местим стрелките и защо изобщо го правим.

След броени дни предстои отново да променим времето – през нощта на последната събота срещу неделя на октомври. Това е моментът, в който официално преминаваме към зимното часово време.

Как и защо сменяме времето?

Смяната на времето е практика, въведена преди десетилетия с основната цел да се пести електрическа енергия чрез по-пълноценно използване на дневната светлина.

При преминаването към зимно часово време, местим стрелките на часовника с един час назад – така от 04:00 ч. през нощта става отново 03:00 ч. Това означава, че на теория печелим един час сън или един час допълнителна светлина сутрин.

Идеята е сутрин да съвпадне с изгрева, а повече от вечерната активност да се случва при дневна светлина, като така се намалява нуждата от изкуствено осветление.

Години наред се обсъжда идеята смяната на времето да бъде премахната в Европейския съюз. Едно от предложенията е да се запази само лятното или само зимното часово време. В България все още няма окончателно решение и продължаваме да местим стрелките.

Хората често се объркват

Въпреки че датата е фиксирана, честотата на запитванията показва, че хората лесно се объркват и се изненадват, когато сутрин видят часовниците си. Затова в традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg ви питаме за тази смяна.

Кога преминаваме към зимното часово време и как преместваме стрелките на часовниците?

„Трябва да спим повече сега.“

„Края на октомври.“

„На 25-и срещу 26-и октомври.“

„Замислят се да въведат само зимното часово време“.

Какво още ни казаха хората, които срещнахме по софийските улици - вижте ето тук:

Тази година преминаваме към зимно часово време през нощта на 25-и срещу 26-и октомври, като местим стрелките с един час назад. Не забравяйте да си настроите механичните часовници!

