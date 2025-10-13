Едно от най-коментираните риалитита, „Traitors: Игра на предатели“, продължава да държи зрителите в напрежение, а основните въпроси са кой ще оцелее и кой ще бъде разкрит.

В центъра на интригата са двама от най-забележителните „предатели“ – Даниел Бачорски и Невена Бозукова, чиито разнопосочни стратегии предизвикаха LadyZone.bg да попита читателите си: Бачорски или Неве – Кой е по-добрият предател?

Битката на предателите

Към момента в играта се наблюдава открита битка за влияние и контрол между двамата предатели. Бачорски се утвърди като стратег, който целенасочено се опитва да влияе на по-голямата маса от праведните участници. Веротяно, целта му е да се скрие зад силното си присъствие и по този начин да има контрол над гласуването на кръглата маса.

Неве от своя страна демонстрира по-фин и предпазлив подход. Тя знае, че дълготрайното разбирателство с Бачорски е почти невъзможно заради неговия силен характер. Затова тя се опитва да дърпа конците от по-далеч и да работи за своя индивидуална позиция, като избягва директния сблъсък, но постепенно подготвя почва за евентуалното му елиминиране от играта. Какво ще се случи предстои да видим.

Бачорски или Неве – Кой е по-добрият предател?

Част от отговорите, които получихме са:

"Бачорски, защото ги манипулира."

"Опредено Неве."

"Бачорски, защото е стратег."

"Неве, защото я знам по-отдавна".

Припомняме, че „Traitors: Игра на предатели“ събира 25 популярни личности в мистериозно имение. В самото начало на играта тайно се избират „предатели“, които действат задкулисно, като „убиват“ нощем и манипулират другите, с основна цел да останат неразкрити до самия финал. Останалите участници са „праведни“ и тяхната мисия е да разкрият и елиминират измамниците. Всеки ден участниците се събират на „кръгла маса“, за да гласуват за изгонването на един играч – този с най-много гласове напуска и разкрива своята роля. През нощта предателите имат право да „убият“ един от праведните. Целта на играта е да се види кой ще оцелее.

