Адвокат Искра Онцова и актьорът Станимир Гъмов напуснаха „Traitors: Игра на предатели“. Онцова бе убита от предателите на конклав, а Гъмов бе изгонен на кръгла маса.

Напрежението в „Traitors: Игра на предатели“ достигна нова кулминация. След като предателите останаха дуо, те нанесоха смъртоносен удар, но истинският шок дойде на кръглата маса, където Станимир Гъмов напусна играта като „праведен“ с цели 7 гласа.

Нова жертва и вътрешен преврат

Първата жертва на „предателите“ стана телевизионната съдийка Искра Онцова. Бачорски настоя за нейното елиминиране, тъй като я определи като „активен и мислещ играч“, който „не води други разговори освен за играта“. Онцова напусна играта, видимо разочарована, убедена, че „убийството й не е случайно, а стратегическо“.

Гъмов в „Traitors: Игра на предатели“

Припомняме, че именно Станимир Гъмов беше човекът, който успя да повлияе на мнозинството и да насочи вниманието към Георги Янев, като по този начин разкри първия предател във формата. Така в конклава останаха само Даниел Бачорски и Невена Бозукова – Неве.

Въпреки заслугите си, Гъмов се превърна в мишена. Бачорски и Неве отказаха да вербуват нов съюзник и решиха да продължат като дуо, нанасяйки нов, стратегически удар. Така актьорът напусна играта завинаги. Фактът, че Гъмов всъщност е праведен, разтърси всички. Емоциите взеха връх - Владо Николов сведе глава, губейки най-близкия си съюзник, а Антон Стефанов не успя да сдържи сълзите си, осъзнавайки, че „праведните“ за пореден път са сгрешили в преценката си.

Станимир Гъмов влезе в „Traitors: Игра на предатели“ като един от най-колоритните участници. Макар и да не беше „предател“, неговата роля в играта беше ключова, като той остава един от най-емблематичните играчи.

Гъмов е актьор по професия, което му помага да бъде остър наблюдател и провокатор. Той внася хумор дори в най-напрегнатите моменти, но същевременно бързо успява да раздразни някои от останалите участници.

Станимир Гъмов извън ролите

Той е родом от Стара Загора и е заклет фен на местния футболен отбор „Берое“.

Едно от необичайните му хобита е любовта му към тенис на маса, който често играе с близките си.

Актьорът демонстрира силно чувство за хумор, като дори разказва, че възмъжаването му започва от Дома на хумора и сатирата в Габрово.

С каква заявке влезе актьорът Гъмов в предаването вижте във видеото тук:

