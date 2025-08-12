Искра Онцова е опитен адвокат със сериозен професионален стаж и широка специализация в множество правни области. Тя е един от участниците в новото предаване “Traitors: Игра на предатели“. Ето интересни и малко известни факти за нея:

1. Искра Йорданова Онцова е адвокат с професионален стаж над две десетилетия.

2. В рода й няма адвокати, но Искра от дете мечтае да стане адвокат – цел, която постига с много труд и знания.

3. Има син – Симеон, който следва стъпките на майка си – учи право.

4. Вписана е в Адвокатската колегия на София на 15 октомври 2003 г.

5. Кантората й се намира в центъра на София и е високо оценена от клиентите й.

6. Мотото на адвокатската й кантора е "Tantum possumus, quantum scimus!"-"Можем толкова, колкото знаем."

Снимка: Facebook

7. Искра Онцова специализира в широк спектър от правни практики - от застрахователно и имуществено право, през семейни и наследствени казуси до медийно право, интелектуална собственост, електронна търговия.

8. През 2012 г. се снима във видеоклип към песента „Нещо подобно“ на поп-фолк изпълнителката Траяна.

9. Тя описва връзката със своя син като най-важната в живота си.

10. През 2013 г. получава специалната награда „Телевизионен юрист на годината“.

Тази есен 25 популярни личности ще се впуснат в първия сезон на българската адаптация на световната сензация “Traitors: Игра на предатели”. Форматът, който покори зрителите в над 30 държави и се превърна в глобално риалити събитие с милиони почитатели, дебютира у нас тази есен по bTV.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK