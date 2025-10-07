През нощта в "Traitors: Игра на предатели", предателите провеждат своя конклав - тайна среща, на която решават кого от праведните да „убият“, усложнявайки още повече разследването. Елиминираният участник не се появява на закуската на следващия ден, което е ясен сигнал, че той вече е остранен.

Как и къде се провежда конклава на предателите?

Конклавът се провежда през нощта при пълна изолация

След като всички играчи се оттеглят по стаите си и никой от праведните не може да стане свидетел на случващото се, предателите са инструктирани и ескортирани от екипа до тайна локация, без да бъдат забелязани.

Провежда се на различна, тайна локация

Конклавът се случва в предварително подготвено и скрито помещение, където предателите обсъждат кого да елиминират. Този разговор се заснема отделно, с дискретно оборудване, без знанието на останалите.

Строга изолация на участниците

Всички участници спят в отделни помещения и нямат достъп един до друг през нощта. Ако някой от праведните се опита да излезе или стане, продукцията го инструктира да остане в стаята си, за да не се наруши играта.

Предателите не се разкриват пред никого

Пътят им до мястото на срещата е планиран така, че да избегнат контакт с други играчи. Често се използват различни коридори или входове в имението. Предателите се придвижват един по един или в точно определена последователност, за да не бъдат засечени.

Играчите разбират резултатите чак на сутринта

След конклава и вземането на решение, предателите се връщат по стаите си. На сутринта останалите играчи откриват, че един от тях е „убит“, което поддържа напрежението и мистерията. Това запазва основния елемент на формата – психологическата несигурност и параноя.

Какво следва в "Traitors: Игра на предатели"?

След неочакваното разкриване на един от „предателите“ - Георги Янев – по време на последната кръгла маса в „Traitors“, играта в Имението на тайните се пренарежда из основи. Във вторник вечер (7 октомври) от 20:00 ч. зрителите на bTV ще станат свидетели на нови разтърсващи обрати в играта на доверие между „праведни“ и „предатели“, в която всяко решение може да се превърне в оръжие, а всяко съмнение – в „смъртна“ присъда.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – тази вечер от 20:00 ч. само по bTV! Гледайте и специалното студио „Traitors: Маските падат“ в неделя от 22:00 ч.!

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели“ и как започва конклава - в следващото видео:

А какво се случва, ако всички предатели бъдат разкрити - вижте тук:

