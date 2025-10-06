"Спя спокойно, хубаво ми е на сърцето, въпреки предателствата, въпреки целия сввят, който се опитва да ме направи гад мръсна. Имах 1 седмица, след като излязох от „Traitors: Игра на предатели“ и доста мислих - мога ли да гледам само своята кожа. Установих, че не мога!"

Освен брилянтна актриса, Силвия Петкова беше и участник в „Traitors: Игра на предатели“. Напусна предаването със сълзи в очи. Защо? Защото така става, когато наистина влагаш сърцето си в това, което правиш. В риалитито тя оцеля едва 48 часа, но в живота главните й роли продължават - като актриса, майка и жена.

"Там, наистина, филмът е грандиозен. Пристигайки, от табелата Видин, ти слагат превръзка на очите, антифони на ушите. Да не чуваш какво се случва, около теб, и да не виждаш. Един човек те държи за ръцете и те води някъде. Ти не знаеш какво се случва. Не знаеш снима ли се, не се ли снима. Филмът почва още преди да е почнал първият снимачен ден.", споделя тя в "Преди обед".

Силвия Петкова няма стратегия, когато влиза, и разчита, че силата и това, че е отборен играч ще й помогнат да продължи по-дълго напред. Желаниято да се жертва за отбора обаче като че ли й изиграва лоша лега.

"Аз не съм за този век - моралът и ценносттната ми система са забравени и отминали човешки достойства. Повече пречат, отколкото помагат. "Моята обич "до доказване на противното" в това съвремие е пълно безумие! Не бих се променила за нищо на света! Апелирам малко останалите такива хора да не се променят въпреки примера, който им се дава отвсякъде!"

След „Traitors: Игра на предатели“ Силвия Петкова продължава репетициите си в театъра. В момента репетира в Пазарджишкия театър. На 7 октомври ще играе отново своя моноспектакъл "В областта на сърцето" по текст на Яна Борисова, в театър "Отсам канала".

В личен план актрисата наскоро смени и дома си. Приключила е с ремонта на апартамента си и се е нанесла в свой собствен дом.

