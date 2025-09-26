Силвия Петкова е сред първите напуснали „Traitors: Игра на предатели“. Тя беше убита от предатели по време на нощен конклав.

Актрисата се раздели с шоуто, след като получи писмо с решението на предателите. Това бе емоционален и неочакван край за нейното участие.

Силвия Петкова влезе в риалити формата в ролята на праведна. Тя вярваше в честната игра и стоеше зад своята роля, като неуморно се опитваше да надуши някоя следа за това кои точно са предателите. Именно това я превърна в чудесна мишена за тях и стана причина да бъде убита през нощта.

„Много съм наивна“, коментира напускането си Силвия Петкова.

В писмото, което актрисата получи, се съобщаваше, че тази вечер именно предателите са решили да сложат край на нейното участие. Силвия не скри емоциите си – сълзи изпълниха очите й, а думите я разтърсиха дълбоко. За нея моментът беше тежък, защото тя искрено искаше да остане в играта и да продължи това приключение. Решението на предателите е окончателно и тя трябваше да се сбогува с формата завинаги.

Силвия Петкова след „Traitors: Игра на предатели“

Въпреки емоционалната реакция на Силвия, тя заяви, че най-вероятно завинаги ще си остане толкова „наивна патица“ в живота. Подобни ситуации не успяват да я променят като жена и тя продължава да се доверява с лекота на всички.

Напускането на Силвия Петкова остави усещане за празнина сред някои от останалите играчи, които не очакваха толкова скоро да се разделят с нея. разбира се, актрисата Невена Букукова, която е в ролята на предател много добре изигра момент на разочарование от това, че Силвия си е тръгнала. Това е много добре изиграна роля от страна Неве.

За зрителите това беше един от най-емоционалните моменти досега, тъй като актрисата бързо успя да спечели симпатиите с искреността и отдадеността си. Макар играта й да приключи преждевременно, Силвия показа, че дори в свят на предателства и стратегии честността може да остави най-силен отпечатък.

Повече за напускането на Силвия вижте ето тук:

