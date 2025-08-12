Глория Петкова е многостранна артистична личност - от модната сцена до музикалните среди, визуалното изкуство и проекти в подкрепа на българските творци. Тя успешно комбинира стил, свобода и вдъхновение.
През годините тя развива и своя онлайн аудитория в социалните мрежи, като същевременно остава вярна на личния си творчески път. Ето какво още не знаете за талантливата Глория Петкова:
10 любопитни факта за червенокосата артистка
1. Глория Петкова е модел, актриса, художник и диджей - истински артист, който съчетава множество таланти в себе си.
2. Тя е известна още като GLOW - артистичният псевдоним, който използва на музикалната сцена.
3. Започва професионалния си път като модел още на 15-годишна възраст, работейки за световни марки като Max Mara, Diesel, Jean‑Paul Gaultier и др.
4. Участва на модни ревюта в градове като Берлин, Париж, Милано, Лондон и Сеул.
5. Взима участие и във филми като „Семейни реликви“ и „Безкрайната градина“
6. Работи като художник, създавайки графики и абстрактни творби, които е показвала в изложби.
7. През 2021 г. издава дебютния си сингъл „I Don't Mind“, като в клипа поставя във фокус жени с различен произход и опит.
8. GLOW е създател на платформа, която представя български дизайнери чрез базари и модни представления в София.
9. Тя е майка - има дъщеря на име Анабел.
10. Петкова е и един от участниците в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което пристига тази есен в ефира на bTV.
The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас.
„Traitors: Игра на предатели“ събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.
Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда.
Какви съкровища пази на закачалка Глория Петкова - вижте в следващото видео.
