Глория Петкова е многостранна артистична личност - от модната сцена до музикалните среди, визуалното изкуство и проекти в подкрепа на българските творци. Тя успешно комбинира стил, свобода и вдъхновение.

През годините тя развива и своя онлайн аудитория в социалните мрежи, като същевременно остава вярна на личния си творчески път. Ето какво още не знаете за талантливата Глория Петкова:

10 любопитни факта за червенокосата артистка

1. Глория Петкова е модел, актриса, художник и диджей - истински артист, който съчетава множество таланти в себе си.

Снимка: https://www.instagram.com

2. Тя е известна още като GLOW - артистичният псевдоним, който използва на музикалната сцена.

3. Започва професионалния си път като модел още на 15-годишна възраст, работейки за световни марки като Max Mara, Diesel, Jean‑Paul Gaultier и др.

4. Участва на модни ревюта в градове като Берлин, Париж, Милано, Лондон и Сеул.

5. Взима участие и във филми като „Семейни реликви“ и „Безкрайната градина“

6. Работи като художник, създавайки графики и абстрактни творби, които е показвала в изложби.

Снимка: https://www.instagram.com

7. През 2021 г. издава дебютния си сингъл „I Don't Mind“, като в клипа поставя във фокус жени с различен произход и опит.

8. GLOW е създател на платформа, която представя български дизайнери чрез базари и модни представления в София.

9. Тя е майка - има дъщеря на име Анабел.

10. Петкова е и един от участниците в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което пристига тази есен в ефира на bTV.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас.

„Traitors: Игра на предатели“ събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда.

Какви съкровища пази на закачалка Глория Петкова - вижте в следващото видео.

