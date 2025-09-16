Обратното броене започна! "Traitors: Игра на предатели" стартира в българския ефир на 16 септември, от 20:00 ч. Световният феномен дебютира по bTV. Всички участници вече са разкрити, но какви са правилата, условията и ролите в прочутата игра?

Ето всичко, което трябва да знаете за предаването.

Кои са Праведните (Faithful) и кои Предатели (Traitors)?

Това е стратегическо риалити, което поставя на изпитание доверието, логиката и умението да се мисли тактически. В шоуто участват 25 известни личности, събрани в мистично имение.

Снимка: bTV

Те трябва да работят в екип, за да печелят пари в мисии, но част от тях ще бъдат избрани за "Предатели" – играчи, които тайно действат срещу останалите. Другата част от участниците са "Праведни". Те не знаят кои са Предателите. Предателите са малко на брой хора и знаят един друг.

Целта на "Игра на предатели" е надхитряне, стратегия, обсъждания, гласуване, съмнения и скрито елиминиране

Основни елементи на играта

Конклав

Всеки „Предател“ участва нощем, за да избере „Праведен“, който да бъде елиминиран (без знанието на останалите).

Гласувания

Сутрин, участниците се събират на кръглата маса и обсъждат кой от тях може да е предател. След това се гласува – този, който получи най-много гласове, се банва, т.е. трябва да напусне.

Снимка: bTV

Мисии и предизвикателства

Между гласуванията и убийствата участниците изпълняват мисии, чрез които се допълва наградният фонд.

Имунитет

В някои чуждестранни версии може да се спечели щит, който не позволява на Предателите да те „убият“ нощем, но той обикновено не спира гласуването.

Как се печели в „Traitors: Игра на предатели"?

За да се стигне до победа в "Traitors", трябва да се изпълни едно от двете условия в зависимост на коя страна сте.

Ролята на Праведните

Основната цел е да открият и баннат всички Предатели преди края на играта. Ако в даден момент няма Предатели в играта (т.е. те са изгонени), Праведните печелят, като разделят паричната награда.

Участниците, които изпълняват такава роля, трябва да са подозрителни, да наблюдават поведението, да се опитват да защитят себе си, да не се излагат на заплахи (защото Предателите често отстраняват най-силните Праведни).

Ролята на Предателите

Те трябва да оцелеят незабелязано и да останат в играта докато съотношението на Предатели към Праведни бъде достатъчно, че да не могат да бъдат елиминирани чрез гласуване.

Нощните "убийства" + стратегии за манипулация и заблуда са ключови. Предателите трябва да създадат объркване, да се представят доверено, да използват съюзи и да се възползват от слабостите на Праведните.

Ако някой Предател е в крайната фаза и успее да запази позиции, той може да спечели цялата награда, ако остане в играта до края.

Финал

В някои версии, в последните епизоди, участниците имат опция да „завършат играта“ или да продължат да банват – ако всички участват за крайното решение, и ако има Предатели сред финалистите, те печелят.

Понякога се въвеждат правила като Преразпределяне – където Предателите могат да обърнат някой Праведен, да го примамят да стане Предател. Това усложнява играта и променя баланса.

