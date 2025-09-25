/ Лайфстайл

Къде се снима „Traitors: Игра на предатели"? (СНИМКИ)

От видинско до телевизионния екран - тайните на имението в „Traitors: Игра на предатели"
25 Септември 2025
LadyZone.bg
Къде се снима „Traitors: Игра на предатели“? (СНИМКИ)

Имението, в което се снима „Traitors: Игра на предатели“, се превърна в истинска звезда редом с участниците. Просторно, стилно и с интериор, който не спира да изненадва, мястото веднага грабна вниманието на зрителите и създаде атмосфера, достойна за мистериите и интригите на шоуто.

Луксозното имение, в което се снима е Bononia. Намира се на брега на река Дунав в село Кошава, област Видин. В своя интериор то съчетава, както исторически елементи, така и съвременен дизайн.

Снимка: bTV Media Group

Кога е построено имението?

Снимка: bTV Media Group

То е изградено върху възстановена историческа сграда от 1895 година. Основната сграда съчетава стилове от XIX, XX и XXI век, като част от идеята е да се запази историческото наследство и да се вплетат съвременни детайли.

Колко е голямо?

Снимка: bTV Media Group

Комплексът има повече от 20 стаи. Всяка от тях е тематично вдъхновена от цветовете на виното — бяло, розе и червено — и е обзаведена с висококачествени материали.

Кой е собственик на имението?

Снимка: bTV Media Group

Едно от лицата, които са посочени като част от собствениците на комплекса, е Аглика Йотова, която е част от семейството на Бонония Естейт. Фирмата стопанисва имота и се грижи за неговото управление и поддръжка.

Вижте повече за „Traitors: Игра на предатели“ в следващото видео:

