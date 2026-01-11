За 37-годишната Lizzo, чието истинско име е Мелиса Вивиан Джеферсън, 2006 година е ново начало. Тя най-сетне се сдоби с мечтаната, стройна фигура – постигната с цената на много усилия и лишения.

С гордост рап певицата разкри драматичната загуба на тегло в серия от снимки по бански, които публикува наскоро в социалните мрежи. Те показват впечатляващата ѝ трансформация – Lizzo е с близо 27 килограма по-лека. Нещо, което я кара да излъчва увереност и да подчертава извивките на вече значително по-вталения си силует.

Изпълнителката на „Juice“ постепенно сваля килограми през последните няколко години и ето че дойде време да сподели, че официално е достигнала теглото, което е целяла.

Тя дори разкри каква е диетата ѝ сега и защо е решила да остави веганството. Убедена е, че, интуитивното хранене и фокусът върху протеините са ѝ помогнали да стабилизира кръвната си захар и да подобри отношенията си с храната. И че се е научила да яде това, от което тялото ѝ наистина има нужда.

„Ако тялото ти иска хрупкав чипс – няма лошо да хапнеш, стига да е в ограничено количество“, каза тя. „Същото е си със сладкото, хляба, маслото.“ И добавя и, че постепенно се е върнала към животинските протеини в менюто си.

Lizzo разказва и какъв е ежедневният ѝ режим

Започва със закуска от две бъркани яйца и чаша костен бульон с морска сол, заедно с пилешка наденица и карфиолен хашбраун.

Обядът ѝ, който включва въглехидрати, варира между сандвичи и тортили - най-често с риба тон в листа маруля или с нарязано пилешко филе.

Вечерята, богата на протеини, е около 17:00 ч., не по-късно, и включва ястия като супа, пуешко руло, пюре от карфиол и зелен фасул.

И след голяма трансформация на тялото, Lizzo реши да направи още една промяна в себе си – на косата си. Тя сподели поредица от впечатляващи видеа „преди и след“ - в първия клип се появява без грим, с дългата си пусната свободно коса. Мигове по-късно тя показва обновената си визия: по-къси, по-светли къдрици.

„Новогодишното ми решение“, написа тя към видеата. А феновете побързаха да я залеят с коментарите с похвали. „Толкова си сладка и тялото ти е толкова красиво“, написа един, а друг отбеляза: „Lizzo уцели право в целта с това!“.

Какво споделя участничка в "Живот на кантар" за битката с килограмите и каква е правилната диета - гледайте видеото:



