Кели Озбърн отговори на хейтърите, които разкритикуваха драстичната ѝ загуба на тегло в последно време. 41-годишната звезда, която скърби за загубата на баща си Ози Озбърн, отвърна на критиките на хората, които казват, че тя „изглежда болна“ и трябва да „спре Оземпик“, като сподели емоционално видео в социалните мрежи.

Кели Озбърн преди това е говорила открито за свалените близо 40 кг след раждането и е отричала да е използвала инжекции, за да отслабне, пише още "Дейли мейл".

Във вторник звездата присъства на представянето на новата колекция съдове за печене на Джулиет Сиър в Fortnum & Mason, като изглеждаше още по-отслабнала.

„На хората, които си мислят, че са смешни и злобни, като пишат коментари като „болна ли си“ или „спри Оземпик, не изглеждаш добре“, искам да кажа: Баща ми наскоро почина и правя най-доброто, на което съм способна, и единственото, за което живея в момента, е семейството ми. И аз избирам да споделям съдържание с вас и да ви показвам щастливата страна на живота си, а не мизерната. Така че на всички тези хора – да ви ***“, каза Кели Озбърн в социалните мрежи във видеоклип в сряда.

Майката на Кели – Шарън Озбърн, наруши мълчанието по темата за отслабването й в интервюто си пред Piers Morgan Uncensored тази седмица – настоявайки, че тя изпитва трудности с храненето след смъртта на баща си Ози.

„Тя е права. Тя не се чувства щастлива, загуби баща си, не може да се храни в момента“, казва Шаън Озбърн.

Описвайки как онлайн тормозът се е отразил на семейството, Шарън допълва: „Това е щит за хора, които не са щастливи. Просто ми е жал за тези хора, явно нещо не е наред в живота им. Не са щастливи.“

Кели преди това е била открита за невероятното си отслабване с цели 40 кг след раждането, като тогава отричаше да е използвала Оземпик, за да свали килограмите.

Тя разкри, че бързо е отслабнала, като е премахнала „захарта и въглехидратите“, а не чрез любимите инжекции на звездите Холивуд за отслабване.

Кели Озбърн за първи път коментира отслабването си през април миналата година, когато каза, че „не знае откъде е тръгнала“ идеята, че е използвала Оземпик.

„Знам, че всички мислят, че съм взимала Оземпик. Не съм взимала Оземпик. Не знам откъде се появи това. Майка ми взимаше Оземпик“, каза тя пред Extra.

Звездата също така обясни, че отслабването е започнало, след като по време на бременността е развила гестационен диабет.

„Имах гестационен диабет и трябваше да сваля килограмите, които бях качила по време на бременността, иначе бях с по-висок риск да развия истински диабет, което не исках да се случи. Изключих захарта и въглехидратите и бързо отслабнах“, сподели тя.

Вижте повече за Ози Озбърн в следващото видео:

