Светът познаваше добре семейството на Ози Озбърн – благодарение на шоуто „The Osbournes“, излъчвано по MTV в периода 2002-2005 г. Риалити предаването представяше отблизо живота на рок музиканта от Black Sabbath със съпругата му Шарън и децата им Кели и Джак.

Но онези, които следяха отблизо живота на семейството, нямаше как да не отчетат липсата на един ключов член, който винаги отсъстваше от екрана - най-голямата дъщеря на Ози и Шарън, Ейми. Тя отказва възможността да се превърне в телевизионна звезда, дистанцирайки се от семейството и избирайки свой собствен житейски път.

Но на погребението на Ози Озбърн в края на юли, Ейми направи рядка публична поява, присъединявайки се без колебание към семейството си в траурната процесия.

Появата ѝ отново разпали любопитството на феновете за това какво се случва днес с нея и живота ѝ далеч от камерите.

Снимка: gettyimages

Коя е Ейми Озбърн

Родена е на 2 септември, 1983 г. и е първото дете на Ози и Шарън.

Едва на 16 г. се изнася от дома, за да избегне участието в семейното телевизионно шоу. По-късно е споделяла в интервюта, че е искала да изгради своята идентичност, а не да бъде известна като тийнейджърка от риалити програми. „Израснах с известен баща и това само по себе си ми бе достатъчно. Решението са си тръгна от дома бе по-скоро стъпка към себепознание, отколкото семеен разрив, както мнозина смятаха.“

И дори и сега, вече на 41, не съжалява за решението си.

Майка ѝ Шарън е преживяла по-болезнено ситуацията. През 2018 г. тя сподели пред The Talk, че е била „съкрушена“ от изнасянето на Ейми. „Не искаше да расте пред камера. Буквално мразеше идеята. И си тръгна. Беше щастлива, но ми разби сърцето.“

Снимка: gettyimages

Връзката на Ейми със семейство Озбърн

Въпреки че отдавна живее отделно, Ейми поддържа близка връзка с родителите си. Но за сметка на това има доста обтегнати отношения с по-малката си сестра Кели.

40-годишната Кели дори е споделяла публично, че двете не си говорят. „Просто сме много различни. Тя не ме разбира. Аз не я разбирам.“

Подобни са отношенията и между Ейми и брат ѝ. По време на гостуването си в подкаста Disrespectfully, 39-годишният Джак директно заявява: "Нямаме добри отношения.“

Когато обаче Ози почина на 76 години на 22 юли, 2025 г., членовете на семейството се събраха, за да бъдат един до друг в тежкия момент.

Снимка: gettyimages

Кариерата на Ейми отвъд фамилията Озбърн

Въпреки че Ейми се дистанцира от славата на родителите си, тя все пак следва музикалните корени на баща си. Изявява се под псевдонима ARO (нейните инициали: Ейми Рейчъл Озбърн) и създава музика в областта на жанра синтпоп, вдъхновявайки се от изпълнители като Кейт Буш и Portishead.

Тя е и съуправител на Osbourne Media заедно брат си Джак Озбърн.

И нещо любопитно: какво е общото между Ози Озбърн и Димчо Дебелянов - във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK