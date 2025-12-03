Ози Озбърн - една от най-големите легенди в рок и хеви метъл музиката, е роден на днешната дата, като дъщеря му Кели Озбърн не пропусна да отбележи датата с трогателен пост в памет на покойния си баща.

Джон Майкъл Озбърн, както е истинското име на Ози Озбърн, е роден на 3 декември 1948 г. в Астън, Бирмингам (Англия).

Британският рок музикант, познат в музикалните среди и само като Ози, е съосновател и първи вокалист на рок и метъл групата "Блек сабат", а по-късно осъществява успешна солова кариера и се превръща в една от емблемите на съвременната хардрок и метъл музика, спечелвайки си прозвището „Принца на Мрака“.

"Честит рожден ден, татко, ти със сигурност не си отиде като обикновен човек! Животът без теб е труден, но не минава и ден, в който да не посветя живота си на това да обичам теб и наследството ти!", напис Кели Озбърн в Инстаграм профила си.

"Липсваш ми повече от всичко на света! Обичам те до вечността! Какво ли не бих дала, за да те гледам как ще духаш още веднъж свещите“, допълва тя.

Припомняме, че легендарният певец почина на 22 юни 2025 г. само няколко седмици след като се събра с бившите си колеги от Black Sabbath и изнесе грандиозен прощален концерт за феновете си.

Снимка: Getty Images

Освен с музикалната си кариера, Ози често е бил в светлините на прожекторите заради бурния си личен живот. А в него основно място заемат и жените до него. От майка му до съпругата му Шарън, жените в живота на Ози играят ключова роля в неговата трансформация от момчето от Бирмингам до световноизвестна рок легенда.

Вижте повече за Ози Озбърн в следващото видео:

