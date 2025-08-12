Трудно е да се пренебрегне драматичната физическа трансформация на Кели Озбърн. В последно време дъщерята на Шарън и покойния Ози Озбърн се превърна от личност с откровено младежко излъчване – помним я добре с късата розова коса в семейното риалити „The Osbournes“, до моден експерт с хиляди последователи в социалните мрежи.

Затова, логично е да си зададем въпроса дали новият ѝ вид на истинска красавица се дължи на пластичната хирургия или е резултат от лични усилия.

„Аз съм голям фен на пластичната хирургия. Това, което успява да направи за хората, е невероятно. Може да промени живота им и да им даде увереността, която им е липсвала, карайки ги да се чувстват красиви и желани“, каза Кели пред People през 2024 г.

Но това не означава, че самата тя е някога се е подлагала на подобни интервенции. В същото интервю тя категорично заявява, че никога не е правила друго освен да си инжектира ботокс. „Твърде много се страхувам“, казва още Кели.

Освен страхът, още една причина 40-годишната риалити звезда да избягва операциите е примерът, който е имала пред себе си. Нейната майка, Шарън се е подлагала на няколко процедури, нещо, за което по-късно е съжалявала - и дори откровено е казвала пред The Times: „Последният лифтинг на лицето беше най-лошото нещо, което някога съм правила.“

Кели прекратява всякакви разговорите за операции още през 2021 г., отвръщайки на нападките в Instagram. „Никога не съм правила нищо на лицето си, освен няколко инжекции в устните, челюстта и челото“, поясни тогава тя.

Основната причина за драстичната промяната на Кели Озбърн, всъщност е в загубата на тегло. „Всички ми казват: „Твърде много си се погрижила за лицето си“. А аз отговарям, че лицето ми промени формата си, след като отслабнах“, каза британката пред Us Weekly през 2024 г.

И побърза да отбележи, че така и не се е присъединила към редиците на известните личности, трансформирали се след прием на медикаменти като Ozempic. Отслабването ѝ е резултат от операция на стомаха.

Тя е поставяла и инжекции защото е страдала от темпоромандибуларна дисфункция - включваща проблеми с челюстните стави и мускулите на главата, шията и лицето. „Това направи челюстта ми да изглежда по-слаба. И именно тогава хората започнаха да забелязват, че наистина съм отслабнала.“

Кели бе плътно до семейството си на погребалната церемония на баща си Ози Озбърн. Тя почете легендарния музикант, носейки чифт лилави кръгли очила с телени рамки – които бяха негова запазена марка. А непосредствено след смъртта му, сподели в социалните мрежи текста от емблематичната му песен „Changes“. „Чувствам се нещастна, толкова съм тъжна“, написа тя. „Загубих най-добрия приятел, който някога съм имала.“

За тенденциите в пластичната хирургия - гледайте във видеото:

