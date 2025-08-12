Силвия Петкова е една от най-разпознаваемите български актриси - харизматична, талантлива и с неподправено присъствие както на екрана, така и на театралната сцена. Тя е сред участниците в новото предаване на bTV - “Traitors: Игра на предатели" с водещ Владо Карамазов.
Ето 10 интересни факта за Силвия Петкова, които може би не знаете:
Родена със спортен дух
- Актрисата Силвия е родена на 7 юли 1987 г. в София в семейство на професионални спортисти. Още от малка тя е запалена по спорта и тренира различни дисциплини - плуване, тенис, баскетбол. Днес предава този дух и на сина си Сива, с когото редовно спортува.
Републиканска шампионка по плуване
- Още в ранна възраст печели титла - републиканска шампионка по плуване. Въпреки че по-късно избира сцената пред спорта, дисциплината и упоритостта ѝ помагат и в актьорската професия.
Ученичка в испанската гимназия
- Завършва 13 СОУ "Св.Св Кирил и Методий" в София. Именно там осъзнава, че страстта ѝ не е в точните науки, а в литературата и изкуството.
Завършва НАТФИЗ
- През 2010 г. се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Здравко Митков. Според нея обучението в академията я подготвя за широк спектър от роли, както драматични, така и комедийни.
Дебют с Асен Блатечки
- Първата ѝ роля след завършването е Жената в постановката „За мишките и хората“ по Джон Стайнбек, режисирана от Асен Блатечки. Това е началото на пътя ѝ в театъра.
Театър „София“ – мястото, на което Силвия Петкова разгръща таланта си
- В периода след дебюта си е част от трупата на Театър „София“. Играе в емблематични спектакли като „Тирамису“, „Напразни усилия на любовта“ и „Пипи Дългото Чорапче“.
Пробив с „Революция Z“
- Телевизионната ѝ слава идва с ролята на г-жа Димитрова в тийн сериала „Революция Z“ по bTV. Този образ бързо става любим на зрителите.
Главна роля в „Пътят на честта“
- През 2019 г. Силвия участва в „Пътят на честта“. Силното ѝ присъствие и дълбока чувствителност печелят широка зрителска подкрепа.
Майстор в озвучаването на аудиокниги
- Гласът на Силвия Петкова е добре познат и в света на аудиокнигите. Тя е сред най-търсените гласове в платформата Storytel, включително за заглавия като „Хари Потър“.
Избира свободата в професията
- След дългогодишна ангажираност с театрална трупа, решава да бъде актриса на свободна практика.
