Силвия Петкова е една от най-разпознаваемите български актриси - харизматична, талантлива и с неподправено присъствие както на екрана, така и на театралната сцена. Тя е сред участниците в новото предаване на bTV - “Traitors: Игра на предатели" с водещ Владо Карамазов.

Ето 10 интересни факта за Силвия Петкова, които може би не знаете:

Родена със спортен дух

Актрисата Силвия е родена на 7 юли 1987 г. в София в семейство на професионални спортисти. Още от малка тя е запалена по спорта и тренира различни дисциплини - плуване, тенис, баскетбол. Днес предава този дух и на сина си Сива, с когото редовно спортува.

Републиканска шампионка по плуване

Още в ранна възраст печели титла - републиканска шампионка по плуване. Въпреки че по-късно избира сцената пред спорта, дисциплината и упоритостта ѝ помагат и в актьорската професия.

Снимка: instagram.com/silvia_petkova_

Ученичка в испанската гимназия

Завършва 13 СОУ "Св.Св Кирил и Методий" в София. Именно там осъзнава, че страстта ѝ не е в точните науки, а в литературата и изкуството.

Завършва НАТФИЗ

През 2010 г. се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Здравко Митков. Според нея обучението в академията я подготвя за широк спектър от роли, както драматични, така и комедийни.

Дебют с Асен Блатечки

Първата ѝ роля след завършването е Жената в постановката „За мишките и хората“ по Джон Стайнбек, режисирана от Асен Блатечки. Това е началото на пътя ѝ в театъра.

Театър „София“ – мястото, на което Силвия Петкова разгръща таланта си

В периода след дебюта си е част от трупата на Театър „София“. Играе в емблематични спектакли като „Тирамису“, „Напразни усилия на любовта“ и „Пипи Дългото Чорапче“.

Пробив с „Революция Z“

Телевизионната ѝ слава идва с ролята на г-жа Димитрова в тийн сериала „Революция Z“ по bTV. Този образ бързо става любим на зрителите.

Главна роля в „Пътят на честта“

През 2019 г. Силвия участва в „Пътят на честта“. Силното ѝ присъствие и дълбока чувствителност печелят широка зрителска подкрепа.

Майстор в озвучаването на аудиокниги

Гласът на Силвия Петкова е добре познат и в света на аудиокнигите. Тя е сред най-търсените гласове в платформата Storytel, включително за заглавия като „Хари Потър“.

Избира свободата в професията

След дългогодишна ангажираност с театрална трупа, решава да бъде актриса на свободна практика.

