В предаването „Traitors: Игра на предатели“ - световния феномен, който направи своя дебют в ефира на bTV на 16 септември, динамиката е изградена върху напрежението между двете групи – праведнте и предателите. Зрителите наблюдават как едни лъжат и манипулират, а други се опитват да отгатнат кой стои срещу тях на масата.

Какво се случва, ако всички предатели бъдат разкрити още преди финала?

Краят за предателите

Ако праведните играчи успеят да разпознаят и елиминират абсолютно всички предатели, тогава за „тъмната страна“ играта приключва. Те вече не могат да "убиват" през нощта и да внасят хаос в гласуванията. На практика групата на праведните е в пълен контрол.

Продължава ли играта?

Когато всички предатели са елиминирани, праведните печелят и разделят наградата помежду си. Участниците, които изпълняват такава роля, трябва да са подозрителни, да наблюдават поведението, да се опитват да защитят себе си, да не се излагат на заплахи (защото предателите често отстраняват най-силните праведни).

Какви са последните събития в имението на "Traitors: Игра на предатели":

Разкрити и убити

Даниел Бачорски промени стратегията си неочаквано и гласува срещу Георги Янев, за да „нахрани акулите“ и да успокои лагера на „праведните“.

Неве се присъедини, за да засили доверието към себе си.

Владо Николов също взе решение да гласува за отстраняването на Янев.

Георги Янев се превърна в първия прогонен "предател" от кръглата маса.

