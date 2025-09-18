Новият риалити хит на bTV – „Traitors: Игра на предатели“, още в първите си епизоди показа, че няма да щади нито участниците, нито зрителите. Емоциите вече бушуват, а напрежението расте с всяка изминала нощ. Само ден след старта, два ключови играча – актьорът Иван Юруков и социоложката Мира Радева, вече са извън играта.

Закуската, която никой няма да забрави

Денят в имението започна с много въпросителни – кой е първата жертва на предателите? Един по един участниците се събраха на закуска, а атмосферата беше по-напрегната от всякога. Последна се появи Глория Петкова, която разкри, че е получила писмо, че е оцеляла. Това веднага я накара да заподозре, че е била на косъм от „убийство“.

Но истинската изненада дойде от Невена Бозукова – Неве, която с брилянтен блъф убеди останалите, че също е получила писмо за оцеляване. Със спокойствие и внимание към детайла, тя пресъздаде „фалшивата си история“ толкова убедително, че не само Глория, но и Анна-Мария и Даниел Петканов ѝ повярваха. Петканов дори ѝ се извини, че я е подозирал!

Първата жертва на предателите: Иван Юруков

Липсата на Иван Юруков на закуската потвърди страховете на всички – актьорът бе първата жертва на тайния конклав на предателите – Неве, Даниел Бачорски и Георги Янев. Интригата около избора му бе голяма: „Иван е странен – хем го заподозряваш, хем не“, обясни Неве. Бачорски добави: „Имам притеснения, че ще ме наклепа.“ А Георги го определи като „неутрален глас“ – ход, който да даде стратегическо предимство на предателите.

Юруков напусна имението с надеждата, че е успял да даде знак на „праведните“ кой стои от тъмната страна.

Първото прогонване – грешка, която ще тежи

Малко по-късно вечерта, участниците се събраха на първата Кръгла маса, за да изгонят някого, когото подозират за предател. След драматични дебати и напрегнато прегласуване, Мира Радева събра най-много гласове и трябваше да напусне играта.

Но шокът дойде, когато стана ясно, че тя е била „праведна“. Грешката разклати групата – съюзи се разпаднаха, подозрения се пренасочиха, а емоциите избиха на повърхността. Ева, Глория и Мирела не скриха недоволството си и обвиниха Искра, че е повлияла на останалите да гласуват срещу Мира.

Какво предстои?

В третия епизод на шоуто се очаква невиждан разрив сред самите предатели, нови съюзи и още по-сложни избори. А въпросът остава: кой ще надхитри останалите и ще стигне до края?

„Traitors: Игра на предатели“ – всеки вторник вечер от 20:00 ч. по bTV.



Новият риалити формат по bTV ще бъде съпроводен и от специално телевизионно студио – „Traitors: Маските падат“ с водещ Десислава Стоянова.

Най-любопитното от предаването, следете в Traitоrs: Игра на предатели.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK