Мира Радева е български социолог, политически коментатор и обществена фигура, добре позната на широката публика най-вече с участието си в телевизионни предавания и публични анализи, особено по време на избори. Освен с политическите си и социални анализи, тя е известна и като творческа личност – пее, пише стихове, има издадена книга и участва в театрални постановки.

Сега тя се включва като участник "Traitors: Игра на предатели" - ето какво вероятно не знаете за нея:



1. Цялото й име е Мирослава Радева, но е по-известна само като Мира Радева. Родена е в Свиленград.





2. Завършва социология в Софийския университет през 1980 г. Специализира в Париж и Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ.



3. Доктор по социология в Института по социология към БАН от 1986 г. с дисертация на тема „Конфликтите в организацията“.

Снимка: Facebook

4. Преподава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където става доцент през 2012 г.



5. От 1991 г. ръководи Института за социални изследвания и маркетинг „МБМД“.



6. Едно от хобитата й е музиката, пее пред публика и дори сформира женска вокална група с приятелки.



7. Има изяви и в театъра, а сред заглавията, в които участва са моноспектакълът „Мъжете на Един Пиаф“ и „Франция, моя любов“.

Снимка: Facebook





8. През 2022 година излиза книгата й „Любовен роман“.



9. Мира Радева има 2 деца от брака с бившия си мъж Михаил Янов – Ана и Явор, както и две внучета от дъщеря си Ана.

Снимка: Facebook





10. Преди дни обяви раздяла с настоящата си половинка Иво Станчев, с когото бяха заедно повече от 20 години.

Вижте повече за Мира Радева в следващото видео:

