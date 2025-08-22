Даниел Петканов влиза в предаването „Traitors: Игра на предатели“.

Със завидното си чувство за хумор, той трудно може да остане незабелязан в каквато и да е среда. Дани Петканов умее да извлича забавното от почти всяка провокативна ситуация. Дали това ще му помогне в предаването „Traitors: Игра на предатели“ - предстои да видим.

10 тайни, които се крият зад забавния смях на Дани Петканов

1. Даниел Петканов завършва политически науки в УНСС, а след това продължава с магистратура по маркетинг.

2. Именно в университета той среща инфлуенсърката и модел Александра Богданска - с която дълги години са заедно като семейство, а понастоящем са разделени.

3. Двамата имат син - Габриел. През есента на 2025 година той бъде впърви клас.

4. През 2010 година Петканов печели титлата „Мистър УНСС“ – конкурс, в чието жури е и журналистът Милен Цветков.

5. Заради провокативните и автентични репортажи, които прави, се сдобива с прякора си - „Лудия репортер“. Задава смели въпроси, прави нестандартни коментари, с които лесно привлича вниманието.

6. Петканов е добре познат и като водещ на „България търси талант“ по bTV, където застава рамо до рамо със Сашо Кадиев.

7. Паралелно с телевизионната си кариера той изгражда силно присъствие в социалните мрежи. С над 280 000 последователи в Instagram, Петканов е един от влиятелните инфлуенсъри у нас.

8. Често влиза в открит диалог с хората, които му оставят негативни коментари, използвайки ирония и чувство за хумор.

9. Отскоро Дани се впусна в ново предизвикателство – подкаст с инфлуенсърката Антоанет Пепе, където двамата обсъждат житейски теми.

10. Почитател е на силните усещания. Адреналинът и екстремните преживявания са нещо, което винаги е търсил, а това се вписва напълно в имиджа му на човек, който обича да провокира и да излиза от зоната си на комфорт.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас. Събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

