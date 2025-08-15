Невена Бозукова, по-известна като Неве, е българска актриса, популярна не само с изявите си на театралната сцена, но и с участията си в редица телевизионни и кино продукции. Позната е на публиката и с авантюристичния си дух, който я подтиква да се впуска в нови приключения.

Поредно доказателство за това е участието на Неве в новото риалити предаване „Traitors: Игра на предатели“. В глобалният телевизионен феномен, който ще бъде излъчван в ефира на bTV през есента, ще се включат 25 популярни българи. С помощта на водещия - актьора Владимир Карамазов, участниците ще се впуснат в стратегическа битка на доверие, в която всеки може да бъде или предател, или праведен.

Ето най-важните моменти от живота на Невена Бозукова.

1. Актрисата е с черноморски корени - родена е в морската столица Варна на 19 април, 1973 г. И казва, че и морето и родният ѝ град остават нейно основно вдъхновение.

2. Завършва Художествена гимназия във Варна, а по-късно се мести в София, за да сбъдне мечтата си - да учи актьорско майсторство в НАТФИЗ. Успешно завършва Академията в класа на проф. Крикор Азарян и Тодор Колев.

3. Талантът ѝ бързо е оценен и кариерата ѝ се развива шеметно – още като студентка дебютира на сцената с ролята на Нина Заречная в „Чайка“ от Антон Чехов. В пиесата си партнира с утвърдени актьори. Акцент в театралните ѝ участия са постановки като „Бардак“, „Бившата жена на моя живот“, „Бягства“.

4. Истинската слава идва с участията в телевизията. И особено с предаването „Аламинут“, излъчвано по bTV.

5. Любимо хоби остава рисуването, към което има влечение още в детските си години. То ѝ помага да се презарежда. Обича и разходките сред природата, книгите, филмите и музиката.

6. Подобно на всеки, и тя има своите качествата и недостатъци – споделяла е, че е търпелива, но понякога избухлива. Освен това е естествена, чувствителна, борбена и с точно чувство за хумор.

7. Най-важното нещо за нея е свободата - определя я като най-висша ценност.

8. Вярваща е и често намира успокоението, което търси, в църквата. Отива там, когато ѝ е най-тежко.

9. Страхува се от насекоми. Друго нещо, което предизвиква у нея дискомфорт, са ножовете.

10. Има две деца - дъщеря Магдалина, от връзка с актьора Мариан Бозуков. Тя става майка едва на 19 години. Ето защо се налага малката Магдалина да израстне при баба си и дядо си във Варна, докато Неве учи в София. Години по-късно ражда и сина си Никола, който е от връзката ѝ с продуцента Краси Ванков, с когото се разделят през 2017 г.

