Иван Юруков е познат като актьор с дългогодишен стаж в Народния театър, а напоследък се изявява и като певец и художник. Често присъства и на малкия екран, като последната му поява е в едно съвсем ново амплоа – на герой от риалити формат.

Юруков се включва в най-новото предаване на bTV "Traitors: Игра на предатели". „Личеше, че това ще е нещо наистина интересно и предизвикателно. И нещо, което не съм правил до момента. Аз съм човек, който обича „първите пъти“, а това със сигурност ме постави в нещо за първи път“, споделя актьорът. „Това бе една от причините да се включа, с другата - възможността да остана за известно време без телефон. Нещо, което беше много добре.“

И разказва подробно за участието си. От самото начало решава, че няма да влиза в роля, нещо което като актьор толкова добре умее, а ще бъде самият себе си.

Иван говори надълго и за моментите, в които му се налага да влиза в роля. „Освен редовите представления в репертоара на Народония театър, тази есен участвам и в един любопитен спектакъл – „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“. Постановката прави дисекция на съвременното общество и неговото устройство.“

Снимка: bTV

И добавя, че самият той не се страхува от новите технологии като ChatGTP, дори напротив, смята, че това е бъдещето, част от един вече необратим процес.

Иван Юрукова не пропуска да разкаже и за музикалните си влечения, които, оказва се, датират още от детските години. Плод на любовта към музиката е групата „Терпентина“, с която вече има един издаден албум.

Разговорът преминава и към предстоящия 15 септември, който поставя началото на новата учебна година. „Това са годините, в които човек се сблъсква с най-интересните неща в живота си и изгражда себе си.“

За времето, което Иван Юруков прекарва в НАТФИЗ, за опита като актьор и премиерата на новия филм с негово участие – гледайте видеото.

