Иван Юруков е пример за истински ренесансов артист - многопластов и експериментатор. Той е актьор, телевизионна и кино звезда, художник със собствени изложби, режисьор, сценарист, а в последно време певец и музикант.

И сякаш това не е достатъчно за талантливия артист. Сега той е готов да се превърне и в риалити герой. Тази есен Иван Юруков става част от новото риалити предаване на по bTV „Traitors: Игра на предатели“, с водещ Владимир Карамазов. Той ще е един от 25-те популярни българи, които ще се впуснат в стратегическа битка на доверие - в която всеки може да бъде или предател, или праведен.

Затова нека си припомним някои 10-тте най-значими момента от живота на Иван Юруков.

1. Роден е на на 27 май 1978 г. в Сандански. Съвсем млад се мести в София, за да следва мечтата си – да бъде актьор. Приет е в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2004 г. в класа на проф. Стефан Данаилов. И още като студент започва да участва в спектакли, включително и към Народен театър „Иван Вазов“ – към чиято трупа официално се присъединява още през следващата, 2005 г.

2. Следват множество запомнящи се роли в постановки като „Лов на диви патици“, „Идеалният мъж“, „Вишнева градина“, „Амадеус“, „Хъшове“. През 2014 г. на сцената на „Театър 199“ си партнира с Георги Кадурин в спектакъла „Червено“ от Джон Лоугън.

Снимка: Олег Попов

3. През 2017 г. завършва магистратура по филмово и телевизионно изкуство в ЮЗУ „Неофит Рилски“ при проф. Станимир Трифонов. Автор е на множество късометражни филми, като с два от тях печели награди – „Лора“ първа награда на феста „Синемаспорт“, 2007 г. и „Луизет“ с две награди от същия фестивал. Автор е на пълнометражния филм „До последния каприз“.

4. Става широкопопулярен с телевизионните си участия – и най-вече с ролята на Андрей Лютов в сериала „Столичани в повече“. По-късно се снима и в сериала „Мен не ме мислете“. Той е и сред актьорите с най-много роли в съвременното българско кино.

5. През 2018 година е гласът на разказвача (озвучен в оригинал от Фарел Уилямс) в българския дублаж на компютърната анимация „Гринч“. Това е единствената му изява в дублажа до момента.

Снимка: Олег Попов

6. Многократно е номиниран и награждаван през годините. Отличаван е с театрални награди „Икар“ и „Аскеер“ – в категории „Изгряваща звезда“ и „Водеща мъжка роля“. Носител е на Грамота от Министерство на културата за постигнати високи творчески резултати и принос в развитието на българската култура през 2008 г.

7. Създава музикалната група „Терпентина“ задено със Стоян Божкилов. През 2022 г. издават дебютния сингъл „Дъб вековен“, част от албума „Носталгия“. Групата вече има участия в редица концерти из страната - изявявала се е на София Самър Фест, Самър Дисторжън и дори е делила една сцена с група Ревю. Автор на текстовете и музиката на песните е Иван Юруков.

8. Любопитен е творческият подход на плодовития актьор. Приема театъра за „лаборатория“, която ражда личността, докато телевизията „консумира“ актьорите. Най-значим за него остава моноспектакълът „Пилето, което казва КУ“ — където се превъплъщава в над 12 роли. Неслучайно спектакълът се превръща в истонско театрално и културно събитие.

9. Сред личните пристрастия и хобита на актьора са гмуркането с шнорхел. Това е продиктувано от факта, че от дете тренира плуване, включително е живял в учебен спортен интернат, където всеки ден е преодолявал разстояния от 10–12 км.

10. Доста дискретен е по отношение на личния си живот. Женен е от няколко години, а съпругата му София Юрукова е архитект, със собствен бизнес. И никога не говори за нея в свои интервюта, а дори да го прави, е твърде лаконичен.

Какво е споделял Иван Юруков през годините - вижте във видеото:

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK