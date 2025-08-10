Тази сутрин в предаването "Тази неделя" зрителите на bTV се докоснаха до легендарната хеви метъл група "Сепултура". Те гостуваха у нас за фестивала "Hills of Rock" в Пловдив. Повече за личните им спомени с покойния Ози Озбърн, истории за бунта и края на "Сепултура" разказа Андреас Кисър пред Станчо Станчев.

Преди около 40 години в Бразилия се ражда хеви метъл явлението "Сепултура". Групата печели почитатели по цял свят със своите над 30 милиона продадени копия и 13 студийни албума.

През годините съставът на групата се изменя, когато знаковият вокал и китарист Макс Кавалера напуска в края на 90-те години, заместен от Дейвид Грийн.

Албумите им остават едни от най-слушаните произведения в жанра на хард рок и ню метъл.

"Най-тежко беше времето без мениджър, без организация. Оцеляхме през всичко. Тези времена са ни дали опита да се справим. Научихме се как да намираме правилните хора, които да са компетентни за работата си", сподели Кисър.

Най-големият успех за цялата кариера на групата китаристът опредили: "Да се събуждаме на следващия ден. Успехът е да бъдеш жив, да се влагаш в света около теб, да черпиш от възможностите на деня, да правиш всичко. Имаме свободата да правим това, което можем. Ние горим със "Сепултура" всекидневно."

Той сподели и за емоциите около загубата на музикалните среди след смъртта на основоположника на хеви метъла Ози Озбърн. Кисър си спомни за впечатленията от творчеството и живота на певеца, с когото лично се е познавал.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

