Цветана Манева и звездният актьорски състав на „За любовта…“ се завръщат във Варна на специална дата. В последния ден на август месец - 31, те отново ще зарадват варненската публика.

Под откритото небе на Летния театър край морето, зрителите ще имат възможност да се потопят в едно незабравимо театрално преживяване. Със специално създадена сценография за тази магична сцена, с нови текстове и с изключителен актьорски състав, представлението обещава да развълнува, разсмее и остави траен отпечатък у всеки, който стане част от него.

На сцената ще видим обичаните:

Цветана Манева

Александър Сано

Радина Кърджилова

Дарин Ангелов

Петър Антонов

Боряна Братоева

Ана Пападопулу

Йордан Ръсин

Лилия Маравиля

Силвия Петкова



„За любовта…“ е спектакъл, който с много хумор, нежност и откровение разказва за най-трудната и същевременно най-смешната тема – любовта. Авторът Яна Борисова от години разбива стереотипите, като говори за копнежите, тайните и признанията без цензура и задръжки – по начин, който веднага достига до сърцата на публиката.

Този път представлението ще се играе под звездите и със специално подбрана музика изпълнена на живо от маестро Милен Кукошаров, което ще превърне вечерта в още по-магично и интимно преживяване.

„За любовта…“ – един ужасно смешен, нежен и докосващ разговор, който доказва, че никога не можеш да се изложиш, когато говориш за любов.

Цветана Манева - за майка си и свободата

