Цветана Манева и звездният актьорски състав на „За любовта…“ се завръщат във Варна на специална дата. В последния ден на август месец - 31, те отново ще зарадват варненската публика.
Под откритото небе на Летния театър край морето, зрителите ще имат възможност да се потопят в едно незабравимо театрално преживяване. Със специално създадена сценография за тази магична сцена, с нови текстове и с изключителен актьорски състав, представлението обещава да развълнува, разсмее и остави траен отпечатък у всеки, който стане част от него.
На сцената ще видим обичаните:
Цветана Манева
Александър Сано
Радина Кърджилова
Дарин Ангелов
Петър Антонов
Боряна Братоева
Ана Пападопулу
Йордан Ръсин
Лилия Маравиля
Силвия Петкова
„За любовта…“ е спектакъл, който с много хумор, нежност и откровение разказва за най-трудната и същевременно най-смешната тема – любовта. Авторът Яна Борисова от години разбива стереотипите, като говори за копнежите, тайните и признанията без цензура и задръжки – по начин, който веднага достига до сърцата на публиката.
Този път представлението ще се играе под звездите и със специално подбрана музика изпълнена на живо от маестро Милен Кукошаров, което ще превърне вечерта в още по-магично и интимно преживяване.
„За любовта…“ – един ужасно смешен, нежен и докосващ разговор, който доказва, че никога не можеш да се изложиш, когато говориш за любов.
Цветана Манева - за майка си и свободата - гледайте във видеото.
