Актрисата Боряна Братоева гостуваше в ефира на bTV в предаването "Тази неделя". Пред водещите на уикенд изданието тя сподели повече за новата си роля като водещ на предаването "Колко ми даваш?".

Самата тя разказа, че е следяла с интерес първия сезон на развлекателния формат, като дори е правила залози вкъщи, докато гледа.

"Имам състезателен дух и такива предавания изключително много ме очароват и обичам да ги гледам. Обичам сама себе си да се предизвиквам, така че за мен ще е чест да го водя и самата аз да бъда вътре в цялото това шоу", каза Братоева.

Актрисата сподели, че е преминала през кастинг за ролята на водещ на предаването. Тя вече има опит на кастинги както от сценичните си изяви, така и от воденето на музикалния формат "Гласът на България" с Владимир Зомбори.

Съветите и "коректива" от партньора ѝ Николаос Цитиридис тя разкри, че са от особена важност за нея.

Боряна Братоева сподели и за предстоящите си театрални представления за спектакъла "За любовта". Тя обясни какво е за нея любовта: "Всичко. Любовта се крие в абсолютно всичко, дали към човека до теб, към работа. Смятам, че любов трябва да търсим, да намираме и да влагаме във всичко.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

