Едно слънчево варненско момиче гостува днес в подкаста "Малки разговори". Естествена, непринудена, скъсява дистанцията мигновено с откровеността си. Скромна по отношение на себе си, но не и в мечтите си. Спрямо тях е смела и умее да ги сбъдва. Говорим си с актрисата Боряна Братоева.

Надявам се да съм помъдряла, малко поне, споделя Боряна, докато си прави равносметка за извървяния път от сериала „Седем часа разлика“, когато е била още студентка в НАТФИЗ, до сериала „Съни бийч“.

Като малка всяка седмица е имала различна идея каква професия ще избере за себе си. Затова днес се радва, че има професия, която й позволява да бъде всичко. Интересът към актьорството подхранват родителите й, които са киномани.

Първият си досег с киното, който е точно за снимките на „Седем часа разлика“, определя като стресиращ.

„Аз съм учила две години Право и ме взеха на снимки още първи курс в НАТФИЗ. Не знаех къде се намирам. На всичко отгоре моя майка играеше жена и актриса, която за мен е била идол и вдъхновение още преди да се занимавам с това – Ваня Цветкова. От днешна гледна точка тя е един от най-близките ми хора, наричам я втора майка“, разказва Боряна, която от първия си снимачен ден и запознанство с Ваня помни само треперещата си ръка.

Младата актриса обича и театъра не по-малко от киното. Играе в мечтана за нея пиеса. За „Място, наречено другаде“ Боряна е повече от щастлива:

„Това е текст, с който всеки може много лесно да преживее историята на тези персонажи, да се припознае. Това е много интересна история за мъжката и женската гледна точка за любовта – за това как се преживява, как се преминава, как се връща. Това е една изключителна история за раждането на приятелството и как тези хора, благодарение на тази силна връзка, преминават през своите любовни истории".

Освен за работа си поговорихме и за... морето, разбира се.

"Аз съм от Варна и не мога без море. Един-два дни в седмицата не ми стигат. А имам и една нова страст, наречена уейкборд и сега нямам търпение да изпробвам новия си уейкборд", признава актрисата.

За нея за морето няма сезон: "Аз си имам моите места и моменти и през зимата, и през пролетта".

Пожелава си спокойна почивка – да покара уейкборд, да седи под слънчевите лъчи и да чете книга, нещо, за което й остава все по-малко време. Едни от любимите й криминални романи са на Дж. К. Роулинг, но писани под псведонима Робърт Галбрейт.

В личен план си пожелава истински хора, да няма фалш. "Ако бъдеш прекалено суетен, с тази професия просто си загубен", категорична е Боряна. А ние от сърце й пожелаваме само истински хора и емоции.

Целия разговор гледайте във видеото в началото или в канала ни в YouTube. Ако предпочитате да слушате, направете го в Спотифай.