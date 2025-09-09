Владимир Карамазов въвежда зрителите в новото риалити „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. Новият формат, какъвто у нас не е показван досега ще включва разгадаване на предатели и много стратегии.

Участниците в предаването ще работят заедно като отбор, изпълнявайки грандиозни мисии. Скрити сред тях ще бъдат предателите, които ще трябва да бъдат разгадани.

„Този формат е това, което е – велик“, казва Владо Николов в кратко видео преди стартирането на формата.

„Traitors: Игра на предатели“

Това е стратегическо риалити, което поставя на изпитание доверието, логиката и умението да се мисли тактически. В шоуто участват 25 известни личности, събрани в мистично имение. Те трябва да работят в екип, за да печелят пари в мисии, но част от тях ще бъдат избрани за „предатели“ – играчи, които тайно действат срещу останалите.

Речник на „Traitors: Игра на предатели“

За да се разберат по-точно и ясно правилата на играта, е важно първо да се познават основните термини. Тези ключови думи разкриват как работи „Traitors: Игра на предатели“ и какво очаква участниците.

Предател – участник, който играе тайно срещу праведните, има право да „убива“ и се стреми да не бъде разкрит.

– участник, който играе тайно срещу праведните, има право да „убива“ и се стреми да не бъде разкрит. Праведен – участник, който се стреми да разкрие предателите, да не бъде елиминиран и да оцелее в групата.

Конклав – тайна среща на предателите през нощта, на която те решават кой праведен да бъде „убит“.

– тайна среща на предателите през нощта, на която те решават кой праведен да бъде „убит“. Убийство – тайно елиминиране на праведен участник от предателите по време на нощния конклав.

