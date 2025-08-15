Мирела Илиева влиза в предаването „Traitors: Игра на предатели“. Някои хора я познават като инфлуенсър, а други като танцьорка, но дали артистичността е най-силното й оръжие… или прикритие за нещо още по-важно?

Мирела е от онези жени, които със сигурност няма как да останат незабелязани, щом пристъпят прага на някоя стая. Коя е тя и какво не знаете за нея?

10 любопитни факта за живота на Мирела Илиева

1. От септември 2024 г. започва да учи в НАТФИЗ.

2. Мирела е родена е и е израснала във Варна. Една от най-значимите фигури в живота й е нейният баща.

3. Като дете тя отключва хранително разстройство - булимия, а причината е разводът на родителите й.

4. Тя е популярна в сферата на танците. Години наред прекарва в репетиции и концерти на високи токчета.

5. Тя е инфлуенсърка, която вдъхновява своята аудитория да спортува повече и да води здравословен начин на живот.

6. Oписва детството си като изпълнено със свобода, игри и сценични представления. Една от детските й мечти е да иде на концерт на Крис Браун. Сбъдва я.

7. Мирела е половинката на актьора Юлиан Костов. Заедно участват във филмови проекти и скачат с парашут.

8. По случай първата им годишнина Юлиан посвети песен на любимата си.

9. Два пъти посещава остров Ко Самуи. Там храни слонове, кара АТВ в джунглата и се пуска с лодка до Koh Tao и Koh Nang Yuan.

10. Едно от най-трудните лета в живота на Мирела е това на 2025 г., защото до средата на август тя не успява да отиде до морето.

The Traitors e форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас. „Traitors: Игра на предатели“ събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

