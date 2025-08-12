Станимир Гъмов е един от най-обичаните български актьори, с кариера и обществена дейност. 51-годишният артист е любимец на зрителите на малкия и големия екран от няколко десетилетия насам.

Освен таланта, който притежава, той е и много интересна личност. Присъствието му освен на сцената, а и като цяло е наистина отличително. Ето какво не знаете за него:

10 интересни факта за Гъмов

1. Станимир Гъмов е родом от град Стара Загора.

2. Завършил е Езиковата гимназия с профил английски език.

3. Висшето си образование завършва в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ при проф. Боньо Лунгов, специалност актьорско майсторство за куклен театър.

Снимка: https://www.instagram.com

4. През 2001 г. става част от трупата на Столичен куклен театър, играейки ключови роли в детски и драматични представления.

5. Получава телевизионна популярност с образа на „културоведа Гъмов“ в предаването „Сблъсък“ по bTV.

6. Известен е със своя остър хумор, артистичност и откровеност.

7. Гъмов е страстен привърженик на старозагорският футболен отбор "Берое".

8. Синът му се ражда, докато той е на турне в Босна и Хърватска.

9. Той е суеверен и вярва в конспирациите.

10. Гъмов е и един от участниците в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което пристига тази есен в ефира на bTV.

The Traitors - форматът, който покори милиони зрители по света, ще бъде реализиран под името - „Traitors: Игра на предатели“ у нас.

„Traitors: Игра на предатели“ събира 20 или повече непознати в атмосферата на величествено място, където всяка усмивка може да крие измама, а всяко доверие – да бъде „предателство“. В центъра на играта е сблъсъкът между „Праведните“, които се стремят да изградят съюзи и да оцелеят – и „Предателите“, които действат в сенките, манипулирайки, елиминирайки и стремейки се да останат неразкрити до края.

Само най-проницателните и стратегически мислещи участници ще имат шанс да стигнат до финала и да спечелят внушителна парична награда.

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели" в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK