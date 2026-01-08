Запознайте се с новите Рапунцел и Флин Райдър на Disney! Любимата анимация на множество зрители по цял свят също ще се „съживи“ на големите екрани, както много от вече реализираните игрални версии на детските класики. Ето какво можем да очакваме.

Тийгън Крофт и Майло Манхайм са избрани за главните роли в предстоящата игрална версия на „Рапунцел“, обяви продуцентската компания на 7 януари.

21-годишната австралийска актриса Крофт е известна с ролята си на Рейвън в сериала на DC „Титани“ по HBO Max, а 24-годишният Манхайм, син на актрисата Камрин Манхайм, участва в ролята на Зед в поредицата „Зомбита“ на Disney Channel.

По-рано беше съобщено, че Майкъл Грейси, режисьорът на „Най-великият шоумен“, е назначен да режисира римейка на анимационния филм на Дисни от 2010 г., в който главните роли бяха озвучавани от Манди Мур и Закари Ливай.

През октомври се съобщава, че Скарлет Йохансон е водила преговори за ролята на Майка Готел, злата мащеха на Рапунцел, озвучена от Дона Мърфи в оригинала.

„Лило и Стич“, най-новият игрален римейк на Disney на един от анимационните им филми, реализира над 1 милиард долара в световния боксофис миналата година. Другите скорошни игрални ремейки на студиото включват „Снежанка“ с Рейчъл Зеглър и „Малката русалка“ с Хали Бейли.

За 10-ата годишнина на „Рапунцел“ през ноември 2020 г., Мур и Леви се събраха отново във видеоклип за Walt Disney Animation Studios.

„Беше такова огромно удоволствие и радост“, каза Мур по това време. „Както Зак е казвал много пъти, възможност и преживяване от списъка с желания, което никога няма да забравя. Безкрайно благодаря за цялата подкрепа, която хората оказаха на филма през годините.“

