През есента, когато въздухът захладнява, грижата за лицето става по-взискателна. Сухота, чувствителност и сивкав тен са признаците, че кожата се нуждае от допълнителна подкрепа.

И тогава се впускаме да открием идеалния (и често скъп) крем за красива и сияйна кожа. А всъщност, природата отдавна е създала формулата на красотата – в тиквата.

Маската с тиква не е новост в света на грижата за кожата, но редица изследвания в последните години потвърждават нейната ефективност.

Съставки в перфектен баланс

Тиквата съдържа и естествени алфа-хидрокси киселини (AHA), които действат като лек химически пилинг. Те разтварят връзките между мъртвите клетки, позволявайки на новата, свежа кожа да излезе на повърхността. Съдържа и цинк, който регулира отделянето на себум и намалява несъвършенствата.

Витамините, които тиквата предоставя на кожата са:

витамин A - стимулира обновяването на кожните клетки

В тиквата се съдържат и ензими, които отстраняват мъртвите клетки, без да увреждат защитната бариера на кожата. Естественият антиоксидант бета-каротин придава здравословен блясък и защитава от външни влияния като вятър и сух въздух.

Резултатът при редовна употреба е хидратирана кожа, с равен тен, без фини несъвършенства и сухите участъци.

Как да направим тиквена маска

Две супени лъжици сварена и изстинала тиква се пасират до гладка каша

Добавя се една супена лъжица мед – за допълнително овлажняващо и антибактериално действие

Прибавя се и една чаена лъжичка кисело мляко – заради млечната киселина, която има лек ексфолииращ ефект

Как се използва

Сместа се наняся върху чиста кожа на лицето и се оставя да действа 10–15 минути

Изплаква се с хладка вода и се подсушава с леки потупвания

и се подсушава с леки потупвания Препоръчително е да се използва веднъж или два пъти седмично

За кого е подходяща

Подходяща е за всички типове кожа – и особено за суха, уморена и без блясък. Тъй като е щадяща, може да се е използва и при чувствителна кожа. Единствено хора с доказана алергия към тиква или млечни продукти трябва да подхождат с повишено внимание.

