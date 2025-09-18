Когато слънцето се скрие, нивата на витамин D в организма ни падат, а с тях потъват и настроението, и имунитетът ни. Звучи познато, нали?

Нека превърнем този сезон в израз на надежда, а не в блус на умора. Ето как да се заредите със слънчева енергия, дори когато навън вали дъжд, сочи Real Simple.

1. Пет минути на слънце

Снимка: iStock

Помните ли онези сцени в старите филми, където героите спират всичко, за да хванат няколко златни лъча? Направете същото! От 5 до 30 минути между 10 и 16 ч. на слънце могат да направят чудеса. За да се случи магията, оставете лицето, ръцете или предмишниците си на слънце, без слънцезащитен крем. След това, разбира се, си сложете слънцезащита.

2. Риба в менюто

Сьомга, скумрия, пъстърва – това са трите най-добри приятелки на витамин D. Само 85 грама от някоя от тях могат да покрият до 100% от дневната ви нужда!

3. Храни с гъби

Снимка: istockphoto.com

Гъбите са като малки танцьори на гората, които събират слънцето в шапчиците си. Половин чаена чаша гъби, могат да ви дадат почти 50% от дневната нужда от витамин D. Запържете ги в масло, хвърлете ги върху омлет или ги запечете до карамелен загар. Комбинирайте с риба – двойна доза слънце в една тава.

4. Любими храни с допълнителни витамини

Снимка: Canva

Млякото, което консумирате – краве или растително, портокалов сок, зърнени закуски – всички те могат да носят етикет „с добавен витамин D“. Заменете обикновената сметана в кафето с обогатено мляко, разбийте смути с портокалов сок или сгответе пудинг с ванилов аромат.

5. Две яйца вместо едно

Снимка: istockphoto.com

Едно яйце дава едва 6% от нужния витамин D, но две са равни на една малка победа. Затова винаги, когато имате възможност, син аправете две яйца. Можете да разбиете яйца с малко обогатено мляко, да добавите парченца обогатено сирене.

Какви са симптомите при дефицит на витамин D - вижте ето тук:

