Холивуд се разтресе когато през юли 2025 г., когато Кейти Пери и Орландо Блум обявиха раздялата си след почти десетилетие заедно. Двойката, която се сгоди през 2019 г., но така и не стигна до олтара, пое по различни пътища, но остана ангажирана със съвместното родителство на дъщеря си, петгодишната Дейзи Дав Блум, която посрещнаха през 2020 г. Какво събра звездите отново заедно след половин година от раздялата?

След раздялата им, Кейти се среща с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, докато Орландо пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Въпреки че раздялата е била по взаимно съгласие и с приятелски чувства, двамата не са виждани заедно откакто се разделиха до сега. На 29 декември те бяха забелязани навън с дъщеря им.

Както поп звездата, така и актьорът присъстваха на пресконференцията за новия мюзикъл „Падингтън“ в Лондон, като звездата от продукцията Тарин Календър сподели задкулисни видеоклипове, показващи бившата двойка да разговаря с членове на актьорския състав, а Орландо се появи, за да даде мотивационна реч на колегите си актьори.

Дейзи Дав стоеше близо до баща си, докато той разговаряше със звездите на шоуто, държейки се за ръката му, докато си бъбреха. Тя по-късно позира с майка си, докато певицата си правеше селфита с Падингтън, усмихвайки се пред камерата редом до известното мече.

14-годишният син на Орландо, Флин Блум, когото той споделя с бившата си съпруга Миранда Кер, също присъства, прегръщайки сестра си през кръста, докато всички от екипа позираха за снимка.

Изглежда, че бившата двойка Орландо и Кейти са в добри отношения, като и двамата бяха облечени в небрежни облекла за вечерта в театъра. Кейти носеше необичайно семпъл бежов спортен ансамбъл от глава до пети, допълнен с бейзболна шапка и естествен грим, докато Орландо беше с топло палто.

Снимка: https://www.instagram.com

