След месеци на слухове, поп звездата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо направиха връзката си публична в социалните мрежи.

41-годишната поп сензацията Кейти Пери и 53-годишният бивш министър-председател на Канада официално потвърдиха връзката си, като споделиха изненадващо интимен поглед върху романтичното си пътуване до Япония.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо публикуваха първите си снимки заедно.

Поп звездата сподели кадри от посещението им на Япония.

Пери и Трюдо направиха първата си публична изява като двойка през октомври.

Кейти Пери зарадва милионите си фенове, публикувайки поредица от снимки и видеа в Instagram, които не оставят никакво място за съмнение относно статуса за връзката й с Трюдо.

На Коледа стават чудеса

В един от кадрите двойката позира за очарователно селфи гушнати и щастливи. Друго видео улавя Кейти и Джъстин по време на хранене, докато си разменят нежни и влюбени погледи. Към публикацията, която бележи техния Instagram дебют като двойка, Пери пише:

„Токио моменти на турне и още“.

Въпреки че първата им публична изява като двойка беше още през октомври, тази публикация в социалните мрежи е първото официално потвърждение от самата звезда.

Посещението в Япония е част от текущото турне на Кейти, Lifetimes Tour. Докато беше там, тя придружи Трюдо по време на среща с бившия министър-председател на Япония, Фумио Кишида и съпругата му, Юко, на 3 декември.

Кишида сподели снимка на четиримата пред коледна елха в платформата X, където напълно разсея всякакви съмнения, наричайки Кейти „партньорката“ на Трюдо.

Изглежда, че това е новият звездна двойка, която ще държи всички ни с интерес през предстоящата година!

