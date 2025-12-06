След месеци на слухове, поп звездата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо направиха връзката си публична в социалните мрежи.
41-годишната поп сензацията Кейти Пери и 53-годишният бивш министър-председател на Канада официално потвърдиха връзката си, като споделиха изненадващо интимен поглед върху романтичното си пътуване до Япония.
- Кейти Пери и Джъстин Трюдо публикуваха първите си снимки заедно.
- Поп звездата сподели кадри от посещението им на Япония.
- Пери и Трюдо направиха първата си публична изява като двойка през октомври.
Кейти Пери зарадва милионите си фенове, публикувайки поредица от снимки и видеа в Instagram, които не оставят никакво място за съмнение относно статуса за връзката й с Трюдо.
На Коледа стават чудеса
В един от кадрите двойката позира за очарователно селфи гушнати и щастливи. Друго видео улавя Кейти и Джъстин по време на хранене, докато си разменят нежни и влюбени погледи. Към публикацията, която бележи техния Instagram дебют като двойка, Пери пише:
„Токио моменти на турне и още“.
Въпреки че първата им публична изява като двойка беше още през октомври, тази публикация в социалните мрежи е първото официално потвърждение от самата звезда.
Посещението в Япония е част от текущото турне на Кейти, Lifetimes Tour. Докато беше там, тя придружи Трюдо по време на среща с бившия министър-председател на Япония, Фумио Кишида и съпругата му, Юко, на 3 декември.
Кишида сподели снимка на четиримата пред коледна елха в платформата X, където напълно разсея всякакви съмнения, наричайки Кейти „партньорката“ на Трюдо.
Изглежда, че това е новият звездна двойка, която ще държи всички ни с интерес през предстоящата година!
