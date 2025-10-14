Актьорът Орландо Блум бе заснет в компанията на дъщеря си Дейзи и майка си Соня по време на спокойна семейна разходка. Кадрите, които бързо привлякоха вниманието в интернет пространството, показват звездата в непринудена атмосфера, далеч от светлините на прожекторите.

Орландо Блум в ролята на грижовен баща

На една от снимките Блум e вдигнал петгодишната си дъщеря на рамене, докато тя весело размахва ръце. До тях е майката на актьора, облечена стилно и във видимо в добро настроение. Орландо Блум публикува в личния си Инстаграм профил емоционален кадър с дъщеря си, която прегръща нежно, а описанието към снимката - „My heart“ ясно показва топлина и обичта, които двамата споделят. Появата на Блум идва на фона на засилен медиен интерес към Кейти Пери - негова бивша дългогодишна партньорка и майка на Дейзи. Около певицата настъпи хаос заради слуховете за нейната близост с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Двамата бяха заснети на яхта в Калифорния в края на миналата седмица, като кадрите предизвикаха спекулации за евентуална романтична връзка. Пери и Трюдо са били забелязани заедно и по-рано тази година по време на вечеря в Монреал, което допълнително засили интереса към отношенията им.

Раздялата на Кейти Пери и Орландо Блум

През юли тази година Блум и Пери обявиха, че се разделят след почти десетилетие съвместен живот. Тогава двамата подчертаха, че остават в добри отношения и че основен приоритет за тях остава отглеждането и възпитанието на дъщеря им. Въпреки раздялата, двойката продължава да поддържа активна връзка, като често са забелязвани заедно на семейни ваканции и събития. Те демонстрират ангажираност към съвместното родителство - нещо, което и двамата нееднократно са определяли като „съзнателен избор“ в името на детето.

Блум има и 14-годишен син на име Флин от предишната си връзка с австралийския модел Миранда Кер. Впечатление прави и добрата комуникация между Кер и Пери, които в публични изказвания са изразявали уважение и подкрепа една към друга. Кер дори е описвала Пери като „сестра“ и „незаменима част от семейството“. С поведението си Блум показва, че е възможно да се изгради здрава семейна динамика дори след края на романтична връзка. Докато личният живот на бившата му партньорка отново е в светлината на прожекторите, актьорът избира да остане далеч от спекулации и вместо това се фокусира върху ролята си на баща.

