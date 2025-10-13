Поп звездата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха уловени от папараци да се целуват, докато са заедно на яхта край бреговете на Санта Барбара в Калифорния. Дали певицата е намерила любовта отново след раздялата си с Орландо Блум в лицето на бившия министър-председател на Канада или това са просто пикантни слухове?

Една целувка, която взриви интернет

Интернет пространството гръмна след интимните кадри на Кейти Пери и Джъстин Трюдо. След месеци слухове, че двамата имат повече от приятелски отношения, медиите бяха разтърсени, а хиляди фенове развълнувани повече от всякога. Папарашките снимки, заснети край Средиземноморието, показват двамата в добро настроение, усмихнати и радващи се на взаимната си компания. Пери е облечена в черен бански, докато Трюдо е гол до кръста и с дълги панталони.

"Яхтата й пусна котва до малка обществена лодка за наблюдение на китове, след което започнаха да се целуват. Не разбрах с кого е, докато не видях татуировката на ръката на мъжа и веднага осъзнах, че това е Джъстин Трюдо", разкрива източник пред британско издание.

Част от феновете са убедени, че между тях има любовни искри, докато други смятат, че може да става дума за приятелска близост, която е изтълкувана погрешно. Новината се разпространи светкавично в социалните мрежи - от шеговити мемета до сериозни дискусии за поведението на държавен лидер в неофициална обстановка.

Кога за първи път пламва искрата между тях?

Припомняме, че на 28 юли Кейти Пери и Джъстин Трюдо прекараха доста интересна вечер заедно. Според People, двамата са имали среща, на която са спазвали известна дистанция, но топлите емоции, които споделят един към друг са били видими за околните. Кадрите, с който разполага TMZ от улицата и разходката им в парка преди вечерята в ресторант, разкриват, че очевидно са си прекарали повече от добре един с друг. На някои от фотосите не са успели да скрият усмивките си.

Но това дори не е всичко...

Малко по-късно, Трюдо е бил забелязан на концерт от турнето на певицата в Монреал на 30 юли, където е присъствал заедно с дъщеря си Ела-Грейс.

Мълчание от двете страни

До момента нито един от двамата не е направил публично изявление за отношенията им. Почитателите обаче очакват с интерес дали някой от тях ще наруши мълчанието с пост в Инстаграм или друг начин да заявят романтиката помежду си.

Поглед към миналото

Връщаме лентата назад до момента, в който през юни тази година започнаха да се носят слухове за раздялата на Кейти Пери и Орландо Блум. Двамата бяха заедно приблизително 9 години, с всички раздели и събирания. През февруари 2019 г. звездната двойка се сгоди, а през август 2020 г. те посрещнаха дъщеря си Дейзи Дав Блум. Каква е истината за Кейти Пери и Джъстин Трюдо, има ли бурен романс между тях или всичко е само временна тръпка - предстои да разберем.

