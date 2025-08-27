Кейти Пери се яви в съда, за да даде показания в продължаващата съдебна битка за покупката на нейното имение за 15 милиона долара в Монтесито, Калифорния.

Певицата участва дистанционно в съдебно дело в Лос Анджелис, предават от Асошиейтед прес.

На въпрос на адвокат дали ще спечели пари или нещо друго от дългия правен спор за имение в Калифорния певицата отговори „Справедливост“.

По време на едночасовото си свидетелство пред съда Пери не призна директно, че ще получи пари, ако спечели делото, но каза: „Ще загубя пари, ако не се развие в моя полза“.

Снимка: Getty Images

Кейти Пери свидетелства по дело в спор за имение на стойност 15 милиона щатски долара в луксозния квартал Монтесито, близо до Санта Барбара, което тя и бившият й партньор Орландо Блум купиха през 2020 г.

Продавачът, 85-годишният Карл Уесткот, твърди, че не е бил в състояние да сключи сделката и заведе дело, за да я отмени.

Пери, която в съда е представлявана от нейния бизнес мениджър Бърни Гудви, спечели първото дело през 2023 г., но след това заведе контрадело за загубени доходи от наем, причинени от съдебната битка, както и за милиони за поддръжка, които къщата е изисквала. Това доведе до настоящия съдебен процес.

Адвокатът на Уесткот, Андрю Дж. Томас, често се опитваше да насочи разговора към Блум. Съдията от Върховния съд Джоузеф Липнър постанови, че актьорът от „Карибски пирати“ и „Властелинът на пръстените“ не е длъжен да свидетелства, защото това би било излишно и ненужно, въпреки че къщата официално е собственост на компания, създадена от него.

На въпроса дали е имала някаква роля в ремонта на къщата, ръководен от Блум, Пери отговори, че е действала като „партньор и съветник“.

Двойката, която се раздели през юли, има дъщеря, чийто пети рожден ден беше по-рано тази седмища, на 26 август. Когато беше попитана за естеството на партньорството им, Пери отговори: „Ние сме семейство за цял живот“.

Адвокатът на Пери, Ерик Роуен, възрази срещу почти всеки въпрос на Томас като нерелевантен, включително повечето въпроси за Блум, които Липнър сведе до минимум.

Роуен възрази особено гневно, когато Пери беше попитана дали е знаела, че Уесткот е постъпил в психиатрична клиника по-рано по време на съдебния спор, като очевидно намекна, че въпросът е атака с цел да се впечатлят присъстващите медии.

„Не искам да кажа, че това е неетично, но това е просто опит да се внуши определена версия за събитията на лица извън тази съдебна зала“, каза Роуен. Съдията подкрепи възражението му и въпросът не беше допуснат.

Съдията и адвокатите се обръщаха към Пери с „госпожица Хъдсън“. Нейното официално име е Катрин Елизабет Хъдсън, уточнява Асошиейтед прес.

В момента тя е в разгара на своето международно турне и не стана ясно къде се намира по време на дистанционното си участие в съдебното заседание.

Томас попита Пери многократно дали е имала достатъчно пари в брой, за да купи наведнъж имението за 15 милиона долара.

„Можех“, каза тя накрая, „но предпочетох да взема ипотека“.

Пери призна, че в предишния процес е казала, че има намерение да живее в имението, а не да го отдава под наем.

Адвокатът на Пери отказа да я разпитва и съдията я освободи.

Както и предишният процес, и този няма съдебни заседатели, като Липнър ще реши изхода. Свидетелските показания на Пери бяха дадени на четвъртия ден от процеса, който се очаква да продължи още два дни.

Това не е първата дълга публична битка, която Пери води за имот. Преди това тя се сблъска в съда с монахини, които се бореха да спрат продажбата на манастир, който тя беше купила. В този случай тя спечели.

Тя също така свидетелства в съдебен процес, в който се твърдеше, че тя и нейните съавтори са откраднали ключови елементи от хитовата й песен "Dark Horse" от композитор на църковна музика. Тя загуби на първа инстанция, но спечели в апелативния съд.

