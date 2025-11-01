Бившият министър-председател на Канада Джъстин Трюдо направи доста показателен избор за костюм тази година - облече се като акула. И феновете моментално намериха в това скрито послание – припомняйки, че и Кейти Пери има своя „опит“ със страховитите животни.

През 2015 г. по време на изпълнението си на Super Bow, певицата бе обградена от танцьори в костюми на акули. Видеото стана изключително популярно във виртуалното пространство, най-вече благодарение на танцьора Брайън Гоу, известен като „лявата акула“ (Left Shark).

Ето защо снимките, които 53-годишният Трюдо сподели в Instagram и на които позира в костюм на акула, се изтълкуваха като своеобразно признание за връзката му с Пери.

На кадрите политикът е в компанията на 11-годишния си син Ейдриън, който е от брака му със Софи Грегуар Трюдо. Двамата имат още две деца - Ела-Грейс (16) и Ксавие (18).

И, оказва се, баща и син са страхотен тандем. Двамата не само разиграват страховити ситуации в типичен хелоуински стил, но и сами създават костюмите и атрибутите към тях.

„Готови за Хелоуин с Ейдриън: той е сърфистът, аз съм акулата. Направихме костюма заедно“, написа Трюдо в публикацията си.

А последователите му побързаха да направят шеговити намеци. „Аз пък ще се облека като Кейти Пери – и ще се престорим, че сме заедно“, пише един. Друг добавя: „Отляво на него“, визирайки „лявата акула“ Брайън Гоу.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо имаха първата си публична среща в ресторант в Монреал през юли, 2025 г. А официалната им поява като двойка бе преди броени дни – в Париж, където отбелязаха рождения ден на певицата, припомня TMZ.

„И двамата имат натоварени графици, но въпреки това намират време един за друг и имат много силна връзка,“ сподели източник пред People през октомври. „Кейти не очакваше да се влюби толкова скоро, но Джъстин отговаря на всички ѝ критерии — има страхотно чувство за хумор, чаровен е и се отнася към нея с уважение.“

А Кейти Пери е винаги във вихъра си по време на своите изпълнения на живо:



