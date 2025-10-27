Дъщерята на филмовите звезди Антонио Бандерас и Мелани Грифит, Стела дел Кармен Бандерас, се омъжи с ефирна церемония в абатство от 12-ти век в Испания. Празненството на любовната история на младоженците, достойно за Холивуд, бе досущ като от романтичен филм. Стела и годеника ѝ Алекс Грушински, син на оператора от сериала „Емили в Париж“ Александър Грушински, си казаха "Да" пред 200 гости, някои от които долетяха от САЩ.

Стела, актриса и предприемач в областта на лайфстайла, е родена в Малага, подобно на баща си, и е голям фен на южния град, така че той беше сигурен кандидат за мястото. Но Антонио я насочил на север към Абадия Ретуерта, впечатляващо средновековно място, разположено сред лозя близо до Валядолид, пишат от HELLO!.

Романтичната церемония

Събитията следваха испанската традиция, която позволява дълги, спокойни часове за подготовка за церемонията, която често се провежда в 18:00 часа. Булката влезе под ръка с видимо емоционалния си баща, който по-късно каза: „Аз съм андалусец, аз съм актьор, аз съм баща... и това беше буря от емоции! Опитах се да запазя самообладание, но беше трудно да не пророня няколко сълзи, гледайки Стела.“

Булчинската рокля

Роклята на Стела, чийто дизайн е подготвян цели девет месеца от модната къща Rodarte, беше дълга, с открити рамене, изработена от бяла дантела и шифон, с безпогрешно испанско и готическо усещане.

„На седмото небе съм, преливаща от щастие“, каза Стела, след като се омъжи. „Да се ​​омъжа за Алекс, любимия ми човек на света, е сбъдната мечта, а това, че го направих в Испания, го направи още по-специално.“

За роклята си тя добави: „Знаех, че искам нещо малко готическо, много романтично и вдъхновено от испанската дантела, нещо, което изглежда сякаш е от приказка.“

Гости

Щастливото смесено семейство на Стела се оказа в голямо количество. Дакота Джонсън, дъщерята на Мелани от звездата от „Маями Вайс“ Дон Джонсън, и Александър Бауер, синът ѝ от актьора Стивън Бауер, също присъстваха, заедно с децата на Дон, Джеси и Атъртън Грейс Джонсън.

От страна на Антонио присъстваше дългогодишната му партньорка Никол Кимпел, заедно с близначката си Барбара. Сред приятелите му бяха Малия и Саша Обама, дъщерите на бившия президент на САЩ Барак Обама, както и Труди Стайлър, актьорите Дрю Старки и Одеса Азион и моделът Изабела Елей.

Сватбените тържества

След това празненствата започнаха с коктейли в манастирската обстановка. Стела облече втория си булчински тоалет - копринена рокля от Джейн Бук, за вечеря. Сервирана в параклиса върху дълги маси, блестящи от сребро, тя започна с кремообразна бадемова супа и грозде, последвана от див лаврак със зелени чушки.

Нямаше недостиг на трогателни речи. Без да оставят никого да се съмнява в привързаността им към новия им зет, Антонио го похвали и го прегърна силно, докато Мелани каза, че е спечелила „още един син“.

След като новото семейство разряза тортата си, дълга два метра и покрита със сметана и малини, Стела се качи на дансинга за първия танц с баща си, въртейки се с него на фона на „Moonlight Serenade“ на Глен Милър, преди Алекс да поеме водещата роля, а Антонио да завърши танца с Мелани.

По-късно вечерта многоталантливият актьор изненада младоженците, като изпя джаз класиката „Minnie the Moocher“, а купонът продължил до зори.

