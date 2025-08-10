На 10 август испанската легенда на киното Антонио Бандерас празнува своя 64-ти рожден ден. Актьорът покорява не само публиката с чара си, а и женските сърца. С множество почитателки по цял свят, той е познат с дългосрочните си връзки и сериозни отношения.

Ето кои са жените в живота и сърцето на актьора, познат от ролите си в "Маската на Зоро", "Фрида", "Десперадо" и "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата":

Ана Леса

След срещата си с испанската актриса Ана Леса двамата започват да се виждат по-сериозно за около пет месеца.

През юли 1987 г. двойката се оженили. Според множество издания тя му е помогнала да подобри английския си, когато тепърва е започвал холивудската си кариера.

Почти 9 години по-късно, през 1996 г., се развеждат и нямат деца.

Снимка: Getty Images

Мелани Грифит

Бандерас и американската актриса започват да се срещат, след като се запознават на снимачната площадка на филма „Two much“ от 1995 г.

Отношенията им се задълбочили и през май 1996 г. двамата се женят. Малко по-късно същата година, през септември, посрещат дъщеря си Стела дел Кармен.

Снимка: Getty Images

Бракът им продължи близо две десетилетия, завършвайки с приятелски развод през декември 2015 г. След финализирането на процеса те остават близки, а Бандерас често е наричан „бонус баща“ от бившата си доведена дъщеря Дакота Джонсън.

Никол Кимпел

Връзката на актьора и германската предприемачка започва около 2014 г., след като се запознават на филмовия фестивал в Кан.

Никол Кимпел е родена в Холандия и също е модел и инвестиционен консултант и бизнесдама.

Нещо интересно: по време на инфаркта на Антонио през 2017 г., тя му е дала аспирин, който вероятно да е спасил живота му.

Двойката често се появява заедно на публични изяви и места, а моделката продължава да играе подкрепяща роля вече почти 11 години.

Снимка: Getty Images

Други връзки

Въпреки безупречните си романтични връзки през годините, актьорът все пак е имал и не толкова ангажиращи отношения с жени. Някои, за които основно се е спекулирало през годините са:

Натали Бърн през 2014 г. За предполагаемата двойка има само непотвърдени слухове за връзка.

Съществуват слухове и за мимолетни връзки с Шарън Стоун и Анджелина Джоли, но и те остават непотвърдени.

Какво си похапнаха у нас Антонио Бандерас и Скарлет Йохансон - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK