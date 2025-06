Анджелина Джоли е една от най-разпознаваемите и впечатляващи актриси в Холивуд, но и символ на трансформация, красота и елегантност. На 4 юни бунтарката на Холивуд празнува рожден ден и навършва 50 години!

През годините Джоли е преминавала през различни етапи - провокативна, фатална жена с дръзко излъчване и нотка тъмнина в аурата си. По-късно показа пълен контраст - превърна се в уважавана хуманитарка и носителка на "Оскар" с фина красота.

Как се променя магнетичната Джоли през годините

1990: Бунтарката на Холивуд - смело сърце и безкрайна харизма

В края на 90-те години Анджелина привлече вниманието с ролите си във филми като Gia (1998) и Girl, Interrupted (1999), за който печели „Оскар“. По онова време тя се отличава с тъмно облекло, татуировки и нестандартен стил. Интервютата й са откровени до безобразие. Често присъства в медиите със скандални теми – от странните ѝ връзки до шокиращи изказвания.

2000: Екшън звезда и модна икона

С началото на новото хилядолетие Джоли се превърна в международна звезда. Ролята ѝ на Лара Крофт в Tomb Raider (2001) я направи символ на женската сила и сексапил. Тя започна да се появява на червения килим със значително по-изискан стил, запазвайки обаче индивидуалността си. През 2005 г. снима Mr. & Mrs. Smith с Брад Пит – филм, който промени както кариерата ѝ, така и личния ѝ живот.

2010: Майка и режисьор с класическа елегантност

През това десетилетие Джоли все повече се отдалечи от класическата холивудска слава. Освен че осинови и роди деца, тя започна активно да работи за ООН, пътувайки в кризисни райони по света. Изяви се и като режисьор с филми като In the Land of Blood and Honey (2011) и Unbroken (2014). Стилът ѝ стана по-елегантен, класически, съсредоточен около черно-бялата палитра и минималистичния шик.

2020 до днес: Зрялост, независимост и устойчивост

След развода с Брад Пит и продължаващата битка за попечителство, Джоли продължава да демонстрира сила и увереност. Тя се завърна на екран с Maleficent: Mistress of Evil (2019) и Eternals (2021). В публичното пространство е все по-резервирана, но всяка нейна поява е обмислена и стилна – тя комбинира висша мода с личен етичен подход, залагайки на устойчиви марки и каузи.

