Сънищата винаги са били загадъчна и тайнствена част от човешкото съществуване. От векове хората са се опитвали да разберат какво означават техните сънища и дали те всъщност не са кодирани послания от подсъзнанието, бъдещето или дори от висши сили. И тук се намесва съновникът – своеобразен пътеводител към тълкуване на сънищата, който ни помага да разгадаем този непознат за нас свят.

Гръмотевици – Ето какво символизира:

Предстоящи новини

Конфликти

Големи промени в живота

Гръмотевична буря - премеждия

Ако сънувате равно и спокойно море, това е символ на щастие, хармония в личния живот и бъдещи успехи.

Ако морето е бурно:

Ако морето в съня ви се вълнува, предстоят ви трудности и препятствия в работата, както и в личен план.

Ако плувате в морето:

Плуване в морето може да е знак, че се опитвате да промените съдбата си, или че навлизате в период на трансформация.

Защо е важно да тълкуваме сънищата си?

Има няколко основни причини, поради които хората желаят да разгадаят своите сънища:

Психологическа гледна точка– Фройд например е вярвал, че сънищата са „царският път“ към несъзнаваното и че чрез тях можем да разберем потиснати желания или вътрешни конфликти.

• Когнитивна функция – други теории твърдят, че сънищата помагат да обработим преживяното през деня, да затвърдим паметта или да симулираме евентуални бъдещи ситуации.

• Културни и духовни вярвания – в много култури сънищата се разглеждат като знаци от божественото, предсказания или указания за важни решения.

