Мила Роберт и "краля" на поп фолка Азис заснеха клип за една от най-популярните песни на лято 2025 г. Съвместният им проект предизвика голямо вълнение в мрежите, когато дуета сподели песента, а днес, 8 юли, артистите публикуваха и видео към така нашумялото парче.

Двама от най-слушаните певци в момента обединиха талантите си, за да зарадват феновете си.

Мила Роберт пише, продуцира и изпълнява музика, която не се вмества в жанрови рамки – от поп и рок до трап, през джаз и поп фолк, всичко минава през нейния уникален творчески филтър. Новият й дуетен проект с поп фолк иконата доказва точно това.

Много преди да пуснат видеоклипа към песента, тя вече беше набрала популярност в Tik Tok и Instagram. Фенове и слушатели оцениха емоциалността и искреността на дуета, като с нетърпение очакваха визуализацията на проекта.

В пост в профила на Роберт тя сподели повече за емоциите около "Polujivi", като написа:

“Polujivi” е молитва. Песен за Бог, Вселена, ангели или който както иска да го нарича.. Усещането в теб, че има кой да ти подаде ръка, че всичко това тук е заблуда и има нещо по-голямо от нас с което можем да комуникираме.. на каквото да се облягаме, когато боли. Не става дума за религия, а за любовта в сърцето ти. Безкрайно благодарна съм на Азис, че направи тази песен, това което е."

Мила Роберт включва дуета с Азис в своя нов албум „Сърце“ (SRCE), издаден през 2025 г. Този проект е силно лично и културно зареден, изграден върху балкански корени и духа на прехода от 90-те години насам. Азис е специален гост, чийто драматичен стил допълва амбициозната концепция на албума.

Началото на професионалните им отношения

Тази колаборация не е първият съвместен проект на артистите. През 2019 г. Мила представи впечатляващ кавър на култовата песен на Азис – „Никой не може“, в който участват и двамата – това засвидетелства уважението й към творчеството му.

Снимка: Instagram.com/mila_robert/

Мила Роберт е говорила открито за тревожността, за любовта и страха да си "прекалено" чувствителен, шумен, различен. Сама пише текстовете си и създава видеата към песните си.

Преди броени дни излезе и новият албум на певицата, озаглавeн "СЪрце" - проектът е силно вдъхновен от балканските корени и зората на демокрацията в България от 90-те години. Песните са написани на различни балкански диалекти и съдържат фрагменти от много езици.

