Тази седмица готвим в поредицата „Летни рецепти с Ергенки“ със Слави Туджаров – известен като създателя на специално дигитално съдържание за "Ергенът" и по-познат като "Повелителят на Ергенките"! Той ще ви изненада с кулинарните си умения, като приготвя свежа и ароматна лимонова паста – идеалната рецепта за горещите летни дни.

Слави готви с усмивка и добавя щипка чар към всяка стъпка от приготвянето - вижте го в действие в кухнята във видеото по-горе, както и рецептата по-долу, която определено може да впечатли всяка ергенка! За приготвянето на пастата не са нужни нито много усилия, нито много време, което я прави перфектното предложение, когато искате да избегнете максимално висенето над котлоните в летните жеги.

Независимо дали искате да впечатлите ерген или ергенка, тази рецепта сама говори за себе си. Ето и как да я приготвите вкъщи!

Необходими продукти

Паста

Лимони

Чесън

Зехтин

Кашкавал

Босилек

Начин на приготвяне

Сложете пастата в тенджера с подсолена вода и я оставете да се вари приблизително 8-10 минути - в зависимост от типа паста, която сте избрали. Изсипете вече сварената паста в загрят тиган със зехтин и сотиран чесън. Настържете малко от кората и изстискайте сока от един лимон и разбъркайте добре, така че пастата да се запече равномерно.

Готовата смес поръсете обилно с кашкавал и украсете чинията си с резенчета лимон и листенца от босилек.

Пастата не само изглежда перфектно на външен вид, но Туджаров гарантира и за вкуса на ястието!

Някои го познават като пътешественик, който обича да приключенства по света. На травъл ентусиастите пък е известен с участието си в риалити формата „Сървайвър“. За трети пък е главният "виновник" за всичко, което се случва „Зад кадър“ в романтичното риалити „Ергенът“ по bTV.

За момичетата от четвъртия сезон на „Ергенът“ Слави е категоричен, че са много по-различни от всички други, участвали в предаването досега. Повече за това какви интерсни преживявания споделя с ергенките от Шри Ланка прочетете тук:

