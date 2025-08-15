Японски палачинки с горски плодове - лятното изкушение, което приготвя Бранимира от "Ергенът". Рецептата е бърза и лесна и със сигурност ще ви се услади. „Любовта за мен е магия, която ни кара да живеем щастливо“, сподели тя след излизането си от романтичното риалити. Да не забравяме, че вкусната храна също е магия.

Необходими продукти:

2 белтъка

2 жълтъка

захар

есенция ванилия

прясно мляко

брашно

бакпулвер

Добавки:

мед

горски плодове (малини, боровинки)

Поднесете топлите японски палачинки с плодове за още повече сочност и свежест. Как точно се приготвят японските палачинки - гледайте във видеото.

Снимка: Евгений Милов

Припомняме, че Бранимира беше момичето, беше в сърцето на Виктор Русинов още преди предаването. Балерината беше специално поканена, заради предишно тяхно запознанство, в което тя направила на Ергена силно впечатление. В Шри Ланка той й подари бяла роза, с което я избра за кралица и даде лека преднина пред останалите момичета. Двамата имаха екзотична среща, на която къпаха слон.

