Меган Маркъл отбеляза своя 44-ти рожден ден в изискан ресторант в Бевърли Хилс и впечатли всички, като облече отново една от най-запомнящите се рокли от дизайнерския си гардероб.

Херцогинята на Съсекс сподели личния момент в Инстаграм – как духа свещичките върху елегантна торта, украсена с живи цветове от хибискус. Макар снимката да не показва Меган в цял ръст, модните критици веднага разгадаха с какво е била облечена тя в деня на своя личен празник – мини рокля Valentino, част от детайлите, на която се виждат на фотографията.

Дизайнерската рокля, която струва 4000 паунда (или 8961 лева), е истинско бижу – с класическо кръгло деколте, къси ръкави и фин силует, подчертан от инкрустирани с камъни цветя, разположени по подгъва и раменете.

Роклята обаче не е нова, а е добре позната от предишни публични изяви на херцогинята. За първи път тя я носи през 2021 г., когато се появи на сцената на концерта Global Citizen Live в Ню Йорк, редом до принц Хари. Тогава тя съчета визията с черни токчета и бохо конска опашка, придавайки на тоалета леко небрежен шик.

Снимка: Getty Images

Макар тоалетът да е носен вече, той продължава да е актуален заради класическата си кройка, излъчване и цвят и показа Маркъл отново като икона на устойчивата мода и елегантност.

За всички, които нямат бюджет от 9000 лева за тоалет за рождения си ден – намерихме няколко подобни алтернативи в Temu и Shein, които са под 100 лева.

Бяла рокля със силует и камъни около яката - цена в Shein - 24.43 евро.

Снимка: SHEIN

Красива рокля в свят шампанско с камъни в долната част - цена в Shein - 41.32 евро.

Снимка: SHEIN

Още едно изящество с флорални мотиви и светъл цвят - цена в Shein - 31.83 евро.

Снимка: SHEIN

Погледнете и тази алтернатива на роклята на Меган Маркъл - със същото деколте, но без ръкави - цена в Temu - 32.08 лв.

Снимка: Temu

И още едно предложение с класическа кройка и камъни около шевовете на деколтето, подходящо за по-елегантен повод - цена в Temu - 37.72 лв.

Снимка: Temu

Вижте във видеото колко зашеметяващо изглежда херцогинята в лилаво:

