След години на дискретност и избягване на публично внимание, холивудската звезда Мел Гибсън "хвърли бомба" в медийното пространство, като разкри подробности за романтичната си връзка. Шокиращо за всички фенове, но факт - Гибсън вече е официално разделен с по-младата си партньорка Розалинд Рос, съобщи Ройтерс. Двамата са сложили край на любовната си история след почти девет години общ живот.

Любовният пламък угасва, но приятелството остава

Актьорът и режисьор, който е на 69 години и 35-годишната сценаристка са били заедно близо девет години. Макар никога да не са сключвали брак, връзката им бе стабилна и от нея се роди синът им Ларс, който днес е на осем години. Източници близки до звездната двойка разкриват, че раздялата е преминала спокойно, без публични конфликти, като двамата са решили да запазят приятелството помежду си.

Мел Гибсън и Розалинд Рос са категорични, че приоритет завинаги остава детето им и че ще продължат да поддържат уважителни отношения в името на съвместното родителство. Обичаният яктьор, познат с емблематични роли и режисьорски проекти, неведнъж е попадал в полезрението на медиите заради личния си живот.

Снимка: Getty Images

Освен Ларс, той има още осем деца от предишни връзки, което го нарежда сред най-многодетните звезди в Холивуд. Въпреки края на тази дългогодишна връзка, и Гибсън, и Рос изглеждат насочени към нов етап в живота си – с фокус върху семейството, професионалните си проекти и спокойствието далеч от светския натиск.

