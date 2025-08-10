На 10 август е роден Антонио Бандерас. Той става световноизвестен с роли като Зоро и гласът на „Котарака в чизми“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Антонио Бандерас. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта очаквайте сцени на ревност. Причината е вашето поведение, дало повод за съмнения в чувствата ви. Отново сте лишени от възможността да изживеете сексуални удоволствия, но сте си виновни сами.

ТЕЛЕЦ

Имате възможност да сте с близките си и да им докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимия си. Не му отказвайте сексуалните изживявания, естествено ако и вие изпитвате сексуално желание. Не проявявайте чувствителността си.

БЛИЗНАЦИ

Днес можете да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Няма смисъл да ги прикривате, ако искате да разберете дали са споделени. След романтичната вечеря се отдайте на желани сексуални удоволствия, но не и ако все още не сте опознали партньора си.

РАК

Не се опитвайте да си купувате любов, защото не след дълго ще се почувствате нещастни, ако сте се влюбили истински и ви отблъснат. Не винаги сексът е начин да се домогнете до чувствата на някого. Не разчитайте, че неочакваната бременност ще ви обвърже за цял живот.

ЛЪВ

Не се опитвайте да налагате на любимия си правила на поведение и не ревнувайте без причина, защото саи вредите на отношенията си. Ще се разделите неочаквано и болезнено, ако не се сключили брак и ще страдате по ваша вина.

ДЕВА

В семейството създайте хармония и разбирателство. Не наранявайте любимия си с непрекъснатите си претенции. За да се чувствате добре в леглото и сексът да ви достави наслада, трябва да сте готови за него и двамата.

ВЕЗНИ

Няма как да сте щастливи, след като сте на път да се разделите с любимия си, скъпи дами, но вината е ваша, само дето никога няма да я признаете. Прекалили сте с професионалната си заетост и той отказва да ви прости непрекъснатите отсъствия от дома.

СКОРПИОН

Може да сключите граждански брак в този ден. След работа ви се иска да се отдадете на романтични срещи, но чувствате, че не сте уверени в силата на любовта си. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили.

СТРЕЛЕЦ

Може и да сте преуморени, но не пропускайте да зарадвате с вниманието си вашия любим и да се отдадете на чувствата си. Сексуалните удоволствия ви зареждат с желание за живот, но в този ден ще са още по-незабравими.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Следобед се пазете от интриги или клюкари, които искат да докажат, че мамите интимния си партньор. Вечерта си създайте романтична обстановка, поговорете откровено за случилото се и се отдайте на сексуални изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Възможни са проблеми в семейството и сцени на ревност. Партньорът ви е извън себе си, заради вашето поведение и отсъствие. Романтичната вечеря и изненадващ подарък може и да ви сдобрят след разправията и да завършат с интимни удоволствия.

РИБИ

Въпреки трудностите в семейството сте чаровни и привлекателни. На несемейните жени Съдбата за пореден път поднася шанс за романтично запознанство, но не ги съветвам да бързат със сексуалните удоволствия, докато не се опознаят.

